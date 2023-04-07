https://sputnik-georgia.ru/20230407/khachapuri-zanyal-shest-pozitsiy-v-mirovom-spiske-50-luchshikh-blyud-s-syrom-276542918.html

Хачапури занял шесть позиций в мировом списке 50 лучших блюд с сыром

Хачапури занял шесть позиций в мировом списке 50 лучших блюд с сыром

В кулинарном путеводителе описано, из каких ингредиентов изготавливают хачапури 07.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

культура

грузинская кухня

хачапури

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Кулинарный путеводитель TasteAtlas опубликовал 50 самых лучших блюд с сыром, в котором хачапури занял сразу шесть позиций. На седьмой позиции TasteAtlas указал грузинское блюдо – хачапури. На 19-ю строчке попал мегрельский хачапури. Аджарскому хачапури досталась 23-я позиция. На 35-й позиции оказался гурийский хачапури, а на 39-й – имеретинский. Сванскому хачапури досталась 43-я строчка. Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times >>В кулинарном путеводителе описано, из каких ингредиентов изготавливают хачапури. Помимо хачапури, в список 50 лучших блюд с сыром вошли такие блюда, как швейцарский раклет, греческий саганаки, аргентинская проволета, российские сырники и так далее. Рейтинг TasteAtlas составлен по оценке гурманов и гастрономов. На платформе TasteAtlas представлено более десяти тысяч традиционных блюд и напитков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, грузинская кухня, хачапури