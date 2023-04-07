https://sputnik-georgia.ru/20230407/naskolko-vyros-passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi---novye-dannye-276524539.html

Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные

Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные

В марте Кутаисский международный аэропорт обслужил 304 рейса 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T13:31+0400

2023-04-07T13:31+0400

2023-04-07T13:49+0400

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кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в марте 2023 года вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. По данным ведомства, в марте 2023 года аэропорт обслужил 91 802 пассажира, тогда как в феврале 2019 года их было 53 316. Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика и в плане восстановления авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 304 рейса, на 64% больше, чем в период до пандемии, в марте 2019 года – 185 рейсов. Кроме того, за три месяца с начала 2023 года аэропорт обслужил 256 213 пассажиров и 854 рейса, что на 61% больше, чем в январе-марте 2019 года. В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров>>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран. В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с июня 2023 года лоукостер Wizz Air вернет третий самолет на базу в Кутаиси и начнет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan будет выполнять прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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