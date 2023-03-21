https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-tbilisskom-aeroportu-vnedrena-noveyshaya-versiya-globalnoy-sistemy-registratsii-passazhirov-275969409.html

В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров

В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров

CUPPS – совокупность разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров CUPPS, сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии. Современная система CUPPS утверждена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и является совокупностью разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.Назван лучший аэропорт в мире>>"Каждая авиакомпания использует индивидуальную регистрационную/посадочную систему (DCS), а в результате внедрения CUPPS станет возможно, чтобы разные авиакомпании использовали одно и тоже устройство и пространство как во время регистрации пассажиров, так и у входов", – говорится в заявлении. Платформа CUPPS в Тбилисском аэропорту была внедрена в 2021 году и была обновлена несколько раз. Новейшая, современная версия данной системы уже действует в Тбилисском аэропорту. В марте стало известно, что Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели десятый раз подряд попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, получив награду Skytrax World Airport Awards. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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