https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-tbilisskom-aeroportu-vnedrena-noveyshaya-versiya-globalnoy-sistemy-registratsii-passazhirov-275969409.html
В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров
В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров
CUPPS – совокупность разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T13:21+0400
2023-03-21T13:21+0400
2023-03-21T13:26+0400
грузия
новости
аэропорт
аэропорт тбилиси
объединение аэропортов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/76/244697651_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_38f36225920d4d0582e0ae35ee0d8a7e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров CUPPS, сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии. Современная система CUPPS утверждена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и является совокупностью разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.Назван лучший аэропорт в мире>>"Каждая авиакомпания использует индивидуальную регистрационную/посадочную систему (DCS), а в результате внедрения CUPPS станет возможно, чтобы разные авиакомпании использовали одно и тоже устройство и пространство как во время регистрации пассажиров, так и у входов", – говорится в заявлении. Платформа CUPPS в Тбилисском аэропорту была внедрена в 2021 году и была обновлена несколько раз. Новейшая, современная версия данной системы уже действует в Тбилисском аэропорту. В марте стало известно, что Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели десятый раз подряд попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, получив награду Skytrax World Airport Awards. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/76/244697651_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fac11fa701fff9a6c0353517ae3025d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, аэропорт, аэропорт тбилиси, объединение аэропортов грузии
грузия, новости, аэропорт, аэропорт тбилиси, объединение аэропортов грузии
В Тбилисском аэропорту внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров
13:21 21.03.2023 (обновлено: 13:26 21.03.2023)
CUPPS – совокупность разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели внедрена новейшая версия глобальной системы регистрации пассажиров CUPPS, сообщили в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.
Современная система CUPPS утверждена Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и является совокупностью разных сервисов, которые обеспечивают улучшение качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.
"Каждая авиакомпания использует индивидуальную регистрационную/посадочную систему (DCS), а в результате внедрения CUPPS станет возможно, чтобы разные авиакомпании использовали одно и тоже устройство и пространство как во время регистрации пассажиров, так и у входов", – говорится в заявлении.
Платформа CUPPS в Тбилисском аэропорту была внедрена в 2021 году и была обновлена несколько раз. Новейшая, современная версия данной системы уже действует в Тбилисском аэропорту.
В марте стало известно, что Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели десятый раз подряд попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, получив награду Skytrax World Airport Awards.