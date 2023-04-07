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Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно
Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно
Только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном... 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T19:05+0400
2023-04-07T19:05+0400
2023-04-07T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Главной задачей Грузии является сохранение мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Власти Грузии не раз заявляли, что внешняя политика страны направлена на обеспечение мира в регионе. Для этого Грузия выдвинула ряд мирных инициатив для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. По его словам, все усилия грузинской власти направлены на процветание экономики и население стран. "Наша главная задача – добиться сильного экономического роста, создать больше рабочих мест, повысить благосостояние нашего народа", – сказал Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном. Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу >>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси, баку
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, тбилиси, баку
Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно
Только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Главной задачей Грузии является сохранение мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Власти Грузии не раз заявляли, что внешняя политика страны направлена на обеспечение мира в регионе. Для этого Грузия выдвинула ряд мирных инициатив для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
"Наша главная задача, наш главный интерес – сохранение мира, стабильности, что является основой для большего процветания наших народов", – сказал Гарибашвили.
По его словам, все усилия грузинской власти направлены на процветание экономики и население стран.
"Наша главная задача – добиться сильного экономического роста, создать больше рабочих мест, повысить благосостояние нашего народа", – сказал Гарибашвили.
При этом он подчеркнул, что только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.