https://sputnik-georgia.ru/20230407/premer-gruzii-bez-stabilnosti-i-mira-razvitie-yuzhnogo-kavkaza-nevozmozhno-276537636.html

Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно

Премьер Грузии: без стабильности и мира развитие Южного Кавказа невозможно

Только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном... 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T19:05+0400

2023-04-07T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Главной задачей Грузии является сохранение мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Власти Грузии не раз заявляли, что внешняя политика страны направлена на обеспечение мира в регионе. Для этого Грузия выдвинула ряд мирных инициатив для обеспечения стабильности на Южном Кавказе. По его словам, все усилия грузинской власти направлены на процветание экономики и население стран. "Наша главная задача – добиться сильного экономического роста, создать больше рабочих мест, повысить благосостояние нашего народа", – сказал Гарибашвили. При этом он подчеркнул, что только мир в регионе позволит осуществлять новые проекты, в том числе по развитию транспортных и энергетических коридоров в сотрудничестве с Азербайджаном. Алиев: Тбилиси и Баку укрепляют сотрудничество в транзите энергоресурсов в Европу >>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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