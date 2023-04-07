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Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии
Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии
Власти Аджарии планируют сделать доступным качественное образование во всех районах региона 07.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-07T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять новых школ построят в Аджарии в 2023 году, а 70 будут отремонтированы, заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане.Бюджет финансирования учебы студентов из Аджарии за границей будет удвоен>>Председатель правительства Аджарии также сообщил, что запланировано строительство нового кампуса, рассчитанного на 1 000 студентов. Правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (378,1 миллиона долларов) и предусматривает ремонт 800 школ. Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии. По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии
12:01 07.04.2023 (обновлено: 12:32 07.04.2023)
Власти Аджарии планируют сделать доступным качественное образование во всех районах региона
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять новых школ построят в Аджарии в 2023 году, а 70 будут отремонтированы, заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане.
Председатель правительства Аджарии также сообщил, что запланировано строительство нового кампуса, рассчитанного на 1 000 студентов.
"Будущее страны, региона, стоит на образованном поколении. Поэтому жизненно важно, чтобы доступ к качественному образованию в нашем регионе был одинаково возможен во всех муниципалитетах", – заявил Рижвадзе.
Правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (378,1 миллиона долларов) и предусматривает ремонт 800 школ.
Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии.
По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.