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Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии

Строительство новых школ и студенческого кампуса запланировано в Аджарии

Власти Аджарии планируют сделать доступным качественное образование во всех районах региона 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T12:01+0400

2023-04-07T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Десять новых школ построят в Аджарии в 2023 году, а 70 будут отремонтированы, заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что к концу 2026 года все государственные общеобразовательные учреждения будут исправны в инфраструктурном плане.Бюджет финансирования учебы студентов из Аджарии за границей будет удвоен>>Председатель правительства Аджарии также сообщил, что запланировано строительство нового кампуса, рассчитанного на 1 000 студентов. Правительство Грузии осуществляет беспрецедентный проект, стоимость которого достигает 1 миллиарда лари (378,1 миллиона долларов) и предусматривает ремонт 800 школ. Благодаря осуществлению этого проекта, новыми образовательными ресурсами и обновленной инфраструктурой будут пользоваться более 230 тысяч учеников Грузии. По последним официальным данным, в Грузии 2 302 школы, из которых 2 086 – государственные. В школах числится 633,3 тысячи учеников, из которых 569,6 тысячи учатся в государственных школах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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