https://sputnik-georgia.ru/20230408/verbnoe-voskresene-2023-tserkovnye-i-narodnye-traditsii-prazdnika-276563722.html

Вербное воскресенье 2023: церковные и народные традиции праздника

Вербное воскресенье 2023: церковные и народные традиции праздника

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, православные в 2023-м празднуют 9 апреля – это один из главных церковных праздников 08.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-08T19:19+0400

2023-04-08T19:19+0400

2023-04-08T19:19+0400

справки

религия

вербное воскресенье

вербное воскресенье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251574850_0:75:3376:1974_1920x0_80_0_0_00991d5b4d730b4e528430fbcd2976f5.jpg

О церковных и народных традициях Вербного воскресенья читайте в материале Sputnik Грузия. Церковные традиции В субботу перед Вербным воскресеньем в православных храмах по традиции проводят всенощное бдение. Верующие идут церковь и стоят до конца службы с зажженными свечами и вербными ветками в руках. Какого числа празднуют Вербное воскресенье 2023? Церковный календарь >>>Освящение в храмах вербных веточек – главная церковная традиция Вербного воскресенья. После чтения Евангелия священники совершают каждение вербы – это благоуханная жертва Богу, сопровождаемая молитвами – и окропляют ветви Святой водой. Освятить веточки вербы все желающие могут и в Вербное воскресенье. Вербные ветки символизируют Воскресение Господне, поэтому освещенные веточки целый год хранят рядом с иконами как символ единения с жертвой Спасителя. Вербное воскресенье в Грузии называется Бзоба – по традиции в этот день освящают ветки колхидского самшита (бза – по-грузински) или вербы. По церковной традиции прошлогодние веточки сжигают, так как выбрасывать их на помойку нельзя. Жители Грузии, следуя традиции, несут сухие веточки самшита к церквям, однако церковные служители, которые не справляются с огромным количеством, призывают верующих сжигать их в своих дворах. Народные традиции Вербу по народной традиции собирали в Лазареву субботу, на рассвете. При этом срезали ветки с молодых деревьев, без повреждений. Срезать ветки к празднику с деревьев, растущих рядом с кладбищем и у которых есть дупла, считалось плохой приметой. Вербные веточки, освященные в церкви, по традиции украшали иконы, а также их развешивали по углам комнат, чтобы уберечь дом от злых духов и сглаза. По народной традиции на Вербное воскресенье из раскрывающихся почек вербы варили кашу, а также пекли хлеб в форме вербовой веточки. Люди верили, что верба обладает магической силой – она способна защитить от болезней, очистить от нечистой силы, а также способствовать плодородию, поэтому съедали почки вербы после освещения. Перед тем, как начать какое-то важное дело, по традиции, чтобы привлечь удачу, также съедали несколько почек освещенной вербы. Старинная народная традиция осыпать почками вербы молодоженов и класть под перину веточку вербы, чтобы потомство было здоровым, сохранилась до наших дней. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , вербное воскресенье, вербное воскресенье