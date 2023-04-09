https://sputnik-georgia.ru/20230409/esche-do-spetsoperatsii-na-ukraine-zapad-pytalsya-vtyanut-gruziyu-v-voynu-276583154.html

Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну

Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну

Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке рассказывает о том, что западный... 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T20:46+0400

2023-04-09T20:46+0400

2023-04-09T21:02+0400

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Прогноз, сделанный мною на пресс-конференции в пресс-центре "Спутник-Грузия" оправдался: окрыленные успехом "Революции иностранных агентов" 7-9 марта (законопроект "Об иностранных агентах" был отозван через три дня после принятия в первом чтении под давлением Госдепа США), эти самые иностранные агенты в лице радикальной оппозиции из пяти партий, четырех партийных телекомпаний и шестнадцати центровых НПО – Фондов во главе с "Сирцхвилия" и "Дроа" (современные прообразы "Отпора"), а также "Тбилиси Прайд" (ЛГБТ-сообщество), укомплектованные в основном поколением "CEN Z", решили пойти дальше, то есть отправить в отставку действующую власть, собравшись на очередную акцию 9 апреля. Перешли к решительным действиям и США, в качестве второго шага приняв санкции против четырех грузинских судей высокой категории. Все эти действия выдаются за благие намерения помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, как Украина и Молдова, чему мешают "пророссийская власть, коррумпированные судьи, преследование независимой медиа в лице Ники Гварамия и расправа с экс-президентом Саакашвили", которые якобы являются политзаключенными. Особенно цинично звучат заверения, что США никогда не призывали Грузию открыть "Второй фронт" против России, чтобы помочь Украине. В этой связи хочу сообщить следующее. До того, пока 29 января 2020 года посол США Келли Дегнан не прибыла в Грузию, в Грузии не было американского посла два года – после отбытия в 2018 году посола США Ян Келли, который, как задним числом признаются члены грузинского правительства, "очень не любил Грузию". Причина не в том, что 45-й президент США Дональд Трамп "вспомнил" о Грузии лишь за год до окончания своего срока в 2021 году. Причина в том, что в 2020 году вступила в заключительную фазу подготовка Украины к масштабной войне с Россией, и Грузии была отведена роль "Второго фронта". Поэтому в Грузию послом США прислали бывшего политического советника ВМС США в Европе и Африке Келли Дегнан, которая, по собственному признанию на прошлой неделе, контролирует в Грузии морскую полицию и береговую охрану. Тем самым еще раз подтверждается признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что они с президентом Франции Николя Саркози "специально подписали Минские соглашения, чтобы дать Украине время лучше подготовиться к войне с Россией, к которой она готовится с 2014 года". Если кто обратил внимание, едва посол Дегнан прибыла в Грузию, она сразу начала активную антироссийскую пропаганду, в каждом своем выступлении напоминая о Абхазии и Южной Осетии и "невыполнении Россией Соглашения Медведева-Саркози, с чем мириться никак нельзя". Это настораживало, потому что даже недруг Грузии и куратор Келли – Ян Келли, а также все предыдущие американские послы советовали грузинскому руководству найти общий язык с Россией, чтобы не пугать членов НАТО войной с Россией из-за Грузии и спокойно предоставить последней План Действий По Членству (ПДПЧ) по вступлению в эту организацию. Смысл слов "грузины не должны мириться с российской оккупацией" стал мне известен лишь недавно. Оказывается, открыть "Второй фронт" против России призывали не только руководители Киевской власти спустя два и более месяцев после начала спецоперации 24 февраля 2022 года, и не только посол США Келли Дегнан спустя месяц после спецоперации. По абсолютно достоверной информации, посол США Келли Дегнан, посол ЕС в Грузии и другие западные представители еще до начала спецоперации на Украине обошли вместе и в одиночку всех первых лиц всех ветвей грузинской власти с требованием сразу же подключится к военным действиям, как только они "неизбежно начнутся" на Украине – атаковать российские военные базы в Осетии и Абхазии. И если прессинг на грузинскую власть будет продолжаться, а он будет продолжаться, то власть, несомненно, выложит скандальные доказательства этого давления, а также другие вопиющие факты давления на судей, депутатов, руководителей партии и правительства. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230313/chto-eto-bylo-pochemu-na-zapade-khotyat-otstavki-gruzinskikh-vlastey-275747970.html

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грузия, новости, политика, келли дегнан, ян келли, сша, нато, арно хидирбегишвили, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022