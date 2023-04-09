https://sputnik-georgia.ru/20230409/esche-do-spetsoperatsii-na-ukraine-zapad-pytalsya-vtyanut-gruziyu-v-voynu-276583154.html
Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну
Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну
Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке рассказывает о том, что западный... 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T20:46+0400
2023-04-09T20:46+0400
2023-04-09T21:02+0400
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Прогноз, сделанный мною на пресс-конференции в пресс-центре "Спутник-Грузия" оправдался: окрыленные успехом "Революции иностранных агентов" 7-9 марта (законопроект "Об иностранных агентах" был отозван через три дня после принятия в первом чтении под давлением Госдепа США), эти самые иностранные агенты в лице радикальной оппозиции из пяти партий, четырех партийных телекомпаний и шестнадцати центровых НПО – Фондов во главе с "Сирцхвилия" и "Дроа" (современные прообразы "Отпора"), а также "Тбилиси Прайд" (ЛГБТ-сообщество), укомплектованные в основном поколением "CEN Z", решили пойти дальше, то есть отправить в отставку действующую власть, собравшись на очередную акцию 9 апреля. Перешли к решительным действиям и США, в качестве второго шага приняв санкции против четырех грузинских судей высокой категории. Все эти действия выдаются за благие намерения помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, как Украина и Молдова, чему мешают "пророссийская власть, коррумпированные судьи, преследование независимой медиа в лице Ники Гварамия и расправа с экс-президентом Саакашвили", которые якобы являются политзаключенными. Особенно цинично звучат заверения, что США никогда не призывали Грузию открыть "Второй фронт" против России, чтобы помочь Украине. В этой связи хочу сообщить следующее. До того, пока 29 января 2020 года посол США Келли Дегнан не прибыла в Грузию, в Грузии не было американского посла два года – после отбытия в 2018 году посола США Ян Келли, который, как задним числом признаются члены грузинского правительства, "очень не любил Грузию". Причина не в том, что 45-й президент США Дональд Трамп "вспомнил" о Грузии лишь за год до окончания своего срока в 2021 году. Причина в том, что в 2020 году вступила в заключительную фазу подготовка Украины к масштабной войне с Россией, и Грузии была отведена роль "Второго фронта". Поэтому в Грузию послом США прислали бывшего политического советника ВМС США в Европе и Африке Келли Дегнан, которая, по собственному признанию на прошлой неделе, контролирует в Грузии морскую полицию и береговую охрану. Тем самым еще раз подтверждается признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что они с президентом Франции Николя Саркози "специально подписали Минские соглашения, чтобы дать Украине время лучше подготовиться к войне с Россией, к которой она готовится с 2014 года". Если кто обратил внимание, едва посол Дегнан прибыла в Грузию, она сразу начала активную антироссийскую пропаганду, в каждом своем выступлении напоминая о Абхазии и Южной Осетии и "невыполнении Россией Соглашения Медведева-Саркози, с чем мириться никак нельзя". Это настораживало, потому что даже недруг Грузии и куратор Келли – Ян Келли, а также все предыдущие американские послы советовали грузинскому руководству найти общий язык с Россией, чтобы не пугать членов НАТО войной с Россией из-за Грузии и спокойно предоставить последней План Действий По Членству (ПДПЧ) по вступлению в эту организацию. Смысл слов "грузины не должны мириться с российской оккупацией" стал мне известен лишь недавно. Оказывается, открыть "Второй фронт" против России призывали не только руководители Киевской власти спустя два и более месяцев после начала спецоперации 24 февраля 2022 года, и не только посол США Келли Дегнан спустя месяц после спецоперации. По абсолютно достоверной информации, посол США Келли Дегнан, посол ЕС в Грузии и другие западные представители еще до начала спецоперации на Украине обошли вместе и в одиночку всех первых лиц всех ветвей грузинской власти с требованием сразу же подключится к военным действиям, как только они "неизбежно начнутся" на Украине – атаковать российские военные базы в Осетии и Абхазии. И если прессинг на грузинскую власть будет продолжаться, а он будет продолжаться, то власть, несомненно, выложит скандальные доказательства этого давления, а также другие вопиющие факты давления на судей, депутатов, руководителей партии и правительства. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20230313/chto-eto-bylo-pochemu-na-zapade-khotyat-otstavki-gruzinskikh-vlastey-275747970.html
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Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
грузия, новости, политика, келли дегнан, ян келли, сша, нато, арно хидирбегишвили, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, келли дегнан, ян келли, сша, нато, арно хидирбегишвили, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022
Еще до спецоперации на Украине Запад пытался втянуть Грузию в войну
20:46 09.04.2023 (обновлено: 21:02 09.04.2023)
Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке рассказывает о том, что западный дипкорпус призывал власти Грузии начать военные действия против России еще до начала спецоперации на Украине
Прогноз, сделанный мною на пресс-конференции в пресс-центре "Спутник-Грузия" оправдался: окрыленные успехом "Революции иностранных агентов" 7-9 марта (законопроект "Об иностранных агентах" был отозван через три дня после принятия в первом чтении под давлением Госдепа США), эти самые иностранные агенты в лице радикальной оппозиции из пяти партий, четырех партийных телекомпаний и шестнадцати центровых НПО – Фондов во главе с "Сирцхвилия" и "Дроа" (современные прообразы "Отпора"), а также "Тбилиси Прайд" (ЛГБТ-сообщество), укомплектованные в основном поколением "CEN Z", решили пойти дальше, то есть отправить в отставку действующую власть, собравшись на очередную акцию 9 апреля. Перешли к решительным действиям и США, в качестве второго шага приняв санкции против четырех грузинских судей высокой категории.
Все эти действия выдаются за благие намерения помочь Грузии получить статус кандидата в члены ЕС, как Украина и Молдова, чему мешают "пророссийская власть, коррумпированные судьи, преследование независимой медиа в лице Ники Гварамия и расправа с экс-президентом Саакашвили", которые якобы являются политзаключенными. Особенно цинично звучат заверения, что США никогда не призывали Грузию открыть "Второй фронт" против России, чтобы помочь Украине.
В этой связи хочу сообщить следующее. До того, пока 29 января 2020 года посол США Келли Дегнан не прибыла в Грузию, в Грузии не было американского посла два года – после отбытия в 2018 году посола США Ян Келли, который, как задним числом признаются члены грузинского правительства, "очень не любил Грузию". Причина не в том, что 45-й президент США Дональд Трамп "вспомнил" о Грузии лишь за год до окончания своего срока в 2021 году. Причина в том, что в 2020 году вступила в заключительную фазу подготовка Украины к масштабной войне с Россией, и Грузии была отведена роль "Второго фронта". Поэтому в Грузию послом США прислали бывшего политического советника ВМС США в Европе и Африке Келли Дегнан, которая, по собственному признанию на прошлой неделе, контролирует в Грузии морскую полицию и береговую охрану. Тем самым еще раз подтверждается признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что они с президентом Франции Николя Саркози "специально подписали Минские соглашения, чтобы дать Украине время лучше подготовиться к войне с Россией, к которой она готовится с 2014 года".
Если кто обратил внимание, едва посол Дегнан прибыла в Грузию, она сразу начала активную антироссийскую пропаганду, в каждом своем выступлении напоминая о Абхазии и Южной Осетии и "невыполнении Россией Соглашения Медведева-Саркози, с чем мириться никак нельзя". Это настораживало, потому что даже недруг Грузии и куратор Келли – Ян Келли, а также все предыдущие американские послы советовали грузинскому руководству найти общий язык с Россией, чтобы не пугать членов НАТО войной с Россией из-за Грузии и спокойно предоставить последней План Действий По Членству (ПДПЧ) по вступлению в эту организацию. Смысл слов "грузины не должны мириться с российской оккупацией" стал мне известен лишь недавно.
Оказывается, открыть "Второй фронт" против России призывали не только руководители Киевской власти спустя два и более месяцев после начала спецоперации 24 февраля 2022 года, и не только посол США Келли Дегнан спустя месяц после спецоперации. По абсолютно достоверной информации, посол США Келли Дегнан, посол ЕС в Грузии и другие западные представители еще до начала спецоперации на Украине обошли вместе и в одиночку всех первых лиц всех ветвей грузинской власти с требованием сразу же подключится к военным действиям, как только они "неизбежно начнутся" на Украине – атаковать российские военные базы в Осетии и Абхазии.
И если прессинг на грузинскую власть будет продолжаться, а он будет продолжаться, то власть, несомненно, выложит скандальные доказательства этого давления, а также другие вопиющие факты давления на судей, депутатов, руководителей партии и правительства.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции