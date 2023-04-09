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"Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти
"Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти
Лидер "Нацдвижения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах" 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T22:10+0400
2023-04-09T22:10+0400
2023-04-09T22:10+0400
грузия
новости
политика
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Леван Хабеишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси озвучил основные требования, вокруг которых, по его мнению, должна продолжится дальнейшая борьба. Акция под лозунгом "Вместе в Европу", организованная оппозиционной парией "Единое национальное движение", состоялась перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек. Требования оппозиции: "Четвертое требование связано с выполнением 12 пунктов, и мы хотим выделить несколько приоритетов – это закон о деолигархизации, это судебная реформа и это реформа Центральной избирательной комиссии. Вокруг этих четырех требований мы предлагаем дискуссию, единство, общую линию борьбы абсолютно всем", – сказал Хабеишвили. Председатель "Единого национально движения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах". Оппозиция создала в Грузии революционный комитет – вице-спикер парламента >>"Я призываю все политические партии, политических лидеров отложить в сторону свои личные, свои партийные интересы, похоронить комплексы в своей голове и не обращать внимания на то, что скажет о вас российский лидер. Главное, что думает грузинский народ", – сказал Хабеишвили. Акция "Вместе в Европу" у здания парламента завершилась к девяти часам вечера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение
"Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти
Лидер "Нацдвижения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах"
ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Леван Хабеишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси озвучил основные требования, вокруг которых, по его мнению, должна продолжится дальнейшая борьба.
Акция под лозунгом "Вместе в Европу", организованная оппозиционной парией "Единое национальное движение", состоялась перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек.
свободу Лазаре Григориадису, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций;
немедленная отставка судей, попавших под визовые санкции США;
освобождение третьего президента Михаила Саакашвили и основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия;
выполнение 12 условий ЕС, в первую очередь деолигархизация, судебная реформа и избирательная реформа.
"Четвертое требование связано с выполнением 12 пунктов, и мы хотим выделить несколько приоритетов – это закон о деолигархизации, это судебная реформа и это реформа Центральной избирательной комиссии. Вокруг этих четырех требований мы предлагаем дискуссию, единство, общую линию борьбы абсолютно всем", – сказал Хабеишвили.
Председатель "Единого национально движения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах".
"Я призываю все политические партии, политических лидеров отложить в сторону свои личные, свои партийные интересы, похоронить комплексы в своей голове и не обращать внимания на то, что скажет о вас российский лидер. Главное, что думает грузинский народ", – сказал Хабеишвили.
Акция "Вместе в Европу" у здания парламента завершилась к девяти часам вечера.