https://sputnik-georgia.ru/20230409/natsionalnoe-dvizhenie-vydvinulo-chetyre-trebovaniya-vlasti-276584136.html

"Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти

"Национальное движение" выдвинуло четыре требования власти

Лидер "Нацдвижения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах" 09.04.2023, Sputnik Грузия

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леван хабеишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 9 апр – Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое Национальное движение" Леван Хабеишвили на акции протеста у здания парламента в Тбилиси озвучил основные требования, вокруг которых, по его мнению, должна продолжится дальнейшая борьба. Акция под лозунгом "Вместе в Европу", организованная оппозиционной парией "Единое национальное движение", состоялась перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Организаторы приурочили акцию к 9 апреля – Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших в честь жертв разгона военными многотысячного митинга в Тбилиси в 1989 году, когда погиб 21 человек. Требования оппозиции: "Четвертое требование связано с выполнением 12 пунктов, и мы хотим выделить несколько приоритетов – это закон о деолигархизации, это судебная реформа и это реформа Центральной избирательной комиссии. Вокруг этих четырех требований мы предлагаем дискуссию, единство, общую линию борьбы абсолютно всем", – сказал Хабеишвили. Председатель "Единого национально движения" призвал всех оппозиционных лидеров объединиться и "похоронить комплексы в своих головах". Оппозиция создала в Грузии революционный комитет – вице-спикер парламента >>"Я призываю все политические партии, политических лидеров отложить в сторону свои личные, свои партийные интересы, похоронить комплексы в своей голове и не обращать внимания на то, что скажет о вас российский лидер. Главное, что думает грузинский народ", – сказал Хабеишвили. Акция "Вместе в Европу" у здания парламента завершилась к девяти часам вечера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, единое нацдвижение