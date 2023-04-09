https://sputnik-georgia.ru/20230409/osobennyy-den-v-zhizni-nashey-strany--patriarkh-gruzii-o-9-aprelya-276577224.html

Особенный день в жизни нашей страны – Патриарх Грузии о 9 апреля

Особенный день в жизни нашей страны – Патриарх Грузии о 9 апреля

В этом году на 9 апреля пришлось величайшее христианское торжество – Вербное воскресенье, отметил Патриарх 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T16:34+0400

2023-04-09T16:34+0400

2023-04-09T16:34+0400

грузия

общество

новости

католикос-патриарх всея грузии илия ii

9 апреля

вербное воскресенье

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля – особенный день в жизни Грузии, с одной стороны, он связан с великой болью, а с другой – с радостью, говорится в письме Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. "Девятое апреля – особенный день в жизни нашей страны. С одной стороны, он связан с огромной болью, последовавшей за событиями, произошедшими на проспекте Руставели 34 года назад и стоившими жизни 21 человеку (благослови Господь их бессмертные души). С другой стороны, с радостью, потому что 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял Акт восстановления независимости Грузии, и 9 апреля стало точкой отчета стремления современной Грузии к свободе", – говорится в письме Патриарха. День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению >>Как отметил в своем письме Илия II, в этом году на 9 апреля пришлось величайшее христианское торжество – Вербное воскресенье, славный вход Спасителя Иисуса Христа в Иерусалим. В Грузии в этом году 9 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, который в стране называют Бзоба. В Бзоба по традиции во всех храмах проводят торжественное богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза – по-грузински). Что касается православной Пасхи, то в этом году она приходится на воскресенье, 16 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, 9 апреля, вербное воскресенье