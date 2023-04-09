https://sputnik-georgia.ru/20230409/prezident-gruzii-predlagaet-peredelat-memorial-pobedy-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-276575009.html

Президент Грузии предлагает переделать мемориал Победы во Второй мировой войне

Президент Грузии предлагает переделать мемориал Победы во Второй мировой войне

По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии 09.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

общество

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в мэрию Тбилиси с инициативой переделать, а также переименовать памятник героям Второй мировой войны в парке Ваке. Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая. По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии. "Его нужно переделать так, чтобы вместе со Второй мировой войной объединились все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны. Если нам трудно объединиться вживую, мы можем объединиться в мемориале, и это будет очень большим знаком", – заявила президент. По словам главы государства, так будет легче объяснять гостям Грузии и школьникам, что такое история страны. День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению >>Президент Грузии поздравила собравшихся в театре Руставели с Днем национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину, подчеркнув, что этот день нужно праздновать, а не скорбить. Президент и собравшиеся почтили память погибших 9 апреля минутой молчания. Среди гостей мероприятия по приглашению президента присутствовала бывшая первая леди Грузии, супруга первого президента Звиада Гамсахурдия Манана Арчвадзе-Гамсахурдия. Глава государства также поздравила всех верующих с одним из главных праздников православной церкви – Входом Господня в Иерусалим, или Вербным воскресеньем, который в стране называют Бзоба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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