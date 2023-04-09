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Президент Грузии предлагает переделать мемориал Победы во Второй мировой войне
Президент Грузии предлагает переделать мемориал Победы во Второй мировой войне
По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T14:09+0400
2023-04-09T14:09+0400
2023-04-09T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в мэрию Тбилиси с инициативой переделать, а также переименовать памятник героям Второй мировой войны в парке Ваке. Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая. По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии. "Его нужно переделать так, чтобы вместе со Второй мировой войной объединились все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны. Если нам трудно объединиться вживую, мы можем объединиться в мемориале, и это будет очень большим знаком", – заявила президент. По словам главы государства, так будет легче объяснять гостям Грузии и школьникам, что такое история страны. День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению >>Президент Грузии поздравила собравшихся в театре Руставели с Днем национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину, подчеркнув, что этот день нужно праздновать, а не скорбить. Президент и собравшиеся почтили память погибших 9 апреля минутой молчания. Среди гостей мероприятия по приглашению президента присутствовала бывшая первая леди Грузии, супруга первого президента Звиада Гамсахурдия Манана Арчвадзе-Гамсахурдия. Глава государства также поздравила всех верующих с одним из главных праздников православной церкви – Входом Господня в Иерусалим, или Вербным воскресеньем, который в стране называют Бзоба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, саломе зурабишвили
грузия, общество, новости, саломе зурабишвили
Президент Грузии предлагает переделать мемориал Победы во Второй мировой войне
14:09 09.04.2023 (обновлено: 14:34 09.04.2023)
По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в мэрию Тбилиси с инициативой переделать, а также переименовать памятник героям Второй мировой войны в парке Ваке.
Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится Могила Неизвестного Солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая.
"Хочу поделиться с вами одной новой инициативой, которая пока не реализована, но я не теряю надежды уже несколько лет, я даже писала мэру Тбилиси и другим, что мемориал посвященный Второй мировой войне в парк Ваке должен быть переделан", – заявила Зурабишвили на концерте посвященном Дню национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
По словам президента, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии.
"Его нужно переделать так, чтобы вместе со Второй мировой войной объединились все наши сражения и все те люди, которые боролись за независимость этой страны. Если нам трудно объединиться вживую, мы можем объединиться в мемориале, и это будет очень большим знаком", – заявила президент.
По словам главы государства, так будет легче объяснять гостям Грузии и школьникам, что такое история страны.
Президент Грузии поздравила собравшихся в театре Руставели с Днем национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину, подчеркнув, что этот день нужно праздновать, а не скорбить. Президент и собравшиеся почтили память погибших 9 апреля минутой молчания.
Среди гостей мероприятия по приглашению президента присутствовала бывшая первая леди Грузии, супруга первого президента Звиада Гамсахурдия Манана Арчвадзе-Гамсахурдия.
Глава государства также поздравила всех верующих с одним из главных праздников православной церкви – Входом Господня в Иерусалим, или Вербным воскресеньем, который в стране называют Бзоба.