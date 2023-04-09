https://sputnik-georgia.ru/20230409/simvol-velikoy-boli-i-pobedy--spiker-parlamenta-gruzii-o-9-aprelya-276577887.html

Символ великой боли и победы – спикер парламента Грузии о 9 Апреля

Символ великой боли и победы – спикер парламента Грузии о 9 Апреля

Павшие герои, дали следующим поколениям пример самоотверженности, заявил спикер, и научили нас важности независимости 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T17:38+0400

2023-04-09T17:38+0400

2023-04-09T17:38+0400

грузия

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шалва папуашвили

9 апреля

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Девятое апреля навсегда останется в истории Грузии символом великой боли и победы, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. "Девятое апреля для каждого из нас одновременно символ великой боли и победы. Девятого апреля 1989 года объединенному идеей свободы грузинскому народу на проспекте Руставели противостояла советская армия. Погиб 21 человек, из них 17 – женщин. Из-за этой ужасной трагедии весь мир узнал гордую Грузию, борющуюся за независимость, которая боролась за свою свободу и свободу других республик", – говорится в заявлении Папуашвили. День боли и гордости одновременно – премьер Грузии обратился к населению >>По словам спикера парламента, спустя два года первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа во Дворце парламента объявил о восстановлении независимости Грузии, тем самым навсегда связав память о 21 павшем герое с обретением свободы. В результате разгона митинга погиб 21 человек, большинство из которых – женщины. Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, 9 апреля