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Страстная неделя 2023: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя 2023: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Страстная седмица Великого поста – последняя неделя перед Пасхой, в 2023-м начинается 10 апреля, она посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и... 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T17:06+0400

2023-04-09T17:06+0400

2023-04-09T17:06+0400

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Что можно и нельзя делать в Страстную неделю перед Пасхой, читайте в Sputnik Грузия. Страстная неделя С каждым днем Страстной недели перед Пасхой, которые связанны с событиями последних дней земной жизни Спасителя, тесно переплетаются ветхозаветные истории. Страстная неделя завершается в Великую субботу – в 2023-м она выпадает на 15 апреля. На Страстной неделе в православных храмах проводят особые службы. За весь церковный год они считаются самыми величественными и торжественными. На Страстной неделе дни святых не празднуют, а также не поминают усопших. Все обряды последней недели перед Пасхой посвящены подготовке к Светлому Воскресению Христову. В Великий понедельник Страстной недели перед Пасхой вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство, а также притчу о бесплодной смоковнице. В Страстной понедельник начинается чин мироварения – миро варят три дня подряд под постоянным чтением молитв. В церквях в Страстной вторник вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме. В последний вторник перед Пасхой вспоминают притчи, рассказанные Иисусом ученикам, о талантах и десяти девах, а также о Страшном суде и воскресении мертвых. В Страстную среду вспоминают предательство Иуды, который за 30 сребреников продал Учителя, а также грешницу, омывшую ноги Спасителю и помазавшую их миром. В последнюю среду перед Пасхой верующие исповедуются. Последний четверг перед Пасхой посвящен Тайной Вечере Спасителя с учениками и установлению Христом Святого Причащения. В Страстной четверг прихожане причащаются. В последний четверг перед Пасхой в некоторых странах пекут куличи и красят яйца, а в других, например, в Грузии, яйца красят в Красную пятницу до захода солнца. Последняя пятница перед Пасхой – самый скорбный день Страстной недели. День, когда вспоминают о страданиях Спасителя на кресте. Верующие в Страстную пятницу преклоняются перед плащаницей – изображением Христа, лежащего во гробе, которую выносят в храмах из алтаря. О погребении Иисуса и пребывании Христа во гробе говорят в последнюю субботу перед Пасхой на торжественном богослужении. Священники в Страстную субботу меняют темные облачения на праздничные светлые, а также освящают крашеные яйца и куличи, принесенные прихожанами. В Страстную субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь, а вечером начинается всенощная пасхальная служба и верующие встречают Пасху. Что можно и нельзя делать В последнюю неделю перед Пасхой можно и нужно посещать церковные службы и молиться. В Страстную неделю верующим нужно покаяться и причаститься, чтобы очиститься от всего греховного. В Страстную неделю также нужно делать как можно больше добрых дел. В Страстную неделю перед Пасхой продолжается Великий пост, поэтому есть мясные и молочные продукты нельзя. Пост в последнюю неделю перед Пасхой самый строгий – по церковному уставу в понедельник, вторник и среду положено сухоядение. В эти дни Страстной недели можно есть сырые овощи и фрукты, а также орехи, сухофрукты и мед, а пить чай и компот нельзя. В Страстную пятницу есть до вечерней службы нельзя, а последняя суббота перед Пасхой – единственная в году суббота, когда соблюдать строгий пост можно. В Страстную неделю перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу, а также участвовать в увеселительных мероприятиях и напиваться. Также нельзя в Страстную неделю перед Пасхой ссориться, ругаться, скандалить, завидовать и злословить. Православные празднуют Пасху или Светлое Воскресение Христово в 2023 году 16 апреля. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, страстная суббота, страстная пятница