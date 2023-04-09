https://sputnik-georgia.ru/20230409/velikiy-ili-strastnoy-ponedelnik-2023-primety-chto-nelzya-delat-276579731.html

Великий, или Страстной понедельник 2023: приметы, что нельзя делать

Великий, или Страстной понедельник 2023: приметы, что нельзя делать

Великий, или Страстной понедельник – первый день последней недели Великого поста, в 2023 году выпадает на 10 апреля 09.04.2023, Sputnik Грузия

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Все дни Страстной недели Великого поста перед Пасхой, посвященные последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя, называются Великими или Страстными. Что нельзя делать в Великий понедельник, а также о приметах первого дня Страстной недели, читайте в Sputnik Грузия. Великий понедельник Два евангельских повествования являются главными темами церковной службы Великого понедельника. В Страстной понедельник вспоминают добродетельного Иосифа – прообраз страдающего Христа, проданного в рабство в Египет родными братьями за 20 сребреников. Но как Иосиф, по воле Божьей освобожденный из темницы, господствует над Египтом, так и Сын Божий, восставший из гроба, принимает власть над всем миром. Вспоминают в Великий понедельник и притчу о том, как Спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы, которое на глазах у Его спутников сразу же засохло. Это событие символизирует духовную смерть человека, живущего без веры, молитвы и добрых дел. Спаситель на примере смоковницы показал, что являть правосудие также в его власти. В Страстной понедельник вспоминают и последние беседы Спасителя со своими учениками и с теми, кто приходил Его послушать. В Великий понедельник начинают Чин мироварения – миро варят три дня под постоянным чтением молитв из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав. Что нельзя делать? В Страстной понедельник продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты. В последний понедельник Страстной недели по монастырскому уставу положено сухоядение, то есть в этот день можно есть сырые овощи и фрукты, а пить кисель, компот или чай нельзя. Венчаться и праздновать свадьбу в Великий понедельник нельзя. Нельзя также участвовать в светских торжествах и увеселительных мероприятиях, а также предаваться чревоугодию и пьянству. В Страстной понедельник нельзя напиваться, ругаться, скандалить и завидовать. Нельзя в Великий понедельник поминать усопших и ходить на кладбище. Приметы По приметам в Великий понедельник нельзя ругаться, завидовать и сквернословить, чтобы не привлечь на свой дом несчастья. В старину в Страстной понедельник девушки, выглядывая в окно, гадали. Увидеть мужчину или молодую женщину считалось хорошей приметой, обещающей благополучие и жизнь без проблем и болезней на протяжении трех следующих месяцев, а если в окне появлялась старушка – гадающего ожидали три месяца неудач. Увидеть собаку – плохая примета, можно весь год провести в тоске, а кошка сулила удачу и богатство. Приятные новости предвещала птица, подлетевшая к окну. По приметам хромой человек, проходивший мимо окна, предсказывал смерть близкого родственника. Чистое и солнечное небо в Великий понедельник с утра – хорошая примета, предсказывающая, что все браки в году будут счастливыми. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

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