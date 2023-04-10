https://sputnik-georgia.ru/20230410/gruzinskie-bortsy-gotovyatsya-k-chempionatu-evropy-v-zagrebe-276600789.html
Грузинские борцы готовятся к чемпионату Европы в Загребе
Грузинские борцы готовятся к чемпионату Европы в Загребе
Сборная борцов греко-римского стиля готовится к чемпионату Европы в Душети, а сборная борцов вольного стиля отправилась на сборы в Гори 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T18:42+0400
2023-04-10T18:42+0400
2023-04-10T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе отправится на чемпионат Европы в Загреб в составе 20 спортсменов, сообщает Федерации борьбы Грузии. Чемпионат Европы пройдет в столице Хорватии с 17 по 23 апреля. Сборная борцов греко-римского стиля готовится к чемпионату Европы в Душети, а сборная борцов вольного стиля отправилась на сборы в Гори. Среди борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы выступят: Нугзар Цурцумия, Фридон Абуладзе, Лери Абуладзе, Джони Хецуриани, Рамаз Зоидзе, Юрий Ломадзе, Гела Болквадзе, Лаша Гобадзе, Роберт Коблиашвили, Яков Каджая.Грузинские борцы стали лучшими на турнире в Египте >>Что касается борцов вольного стиля, завоевать медали для Грузии попытаются: Роберт Дингашвили, Шота Партенадзе, Эдеми Болквадзе, Георгий Элбакидзе, Автандил Кенчадзе, Владимир Гамкрелидзе, Тариел Гаприндашвили, Мириан Майсурадзе, Гиви Мачарашвили, Гено Петриашвили. В Загребе будут разыграны 20 комплектов наград: по десять у мужчин и у женщин. В 2022 году чемпионат Европы проходил в столице Венгрии – в Будапеште.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хорватия, борьба, чемпионат европы по борьбе
спорт, грузия, новости, хорватия, борьба, чемпионат европы по борьбе
Грузинские борцы готовятся к чемпионату Европы в Загребе
Сборная борцов греко-римского стиля готовится к чемпионату Европы в Душети, а сборная борцов вольного стиля отправилась на сборы в Гори
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по борьбе отправится на чемпионат Европы в Загреб в составе 20 спортсменов, сообщает Федерации борьбы Грузии.
Чемпионат Европы пройдет в столице Хорватии с 17 по 23 апреля.
Сборная борцов греко-римского стиля готовится к чемпионату Европы в Душети, а сборная борцов вольного стиля отправилась на сборы в Гори.
Среди борцов греко-римского стиля на чемпионате Европы выступят: Нугзар Цурцумия, Фридон Абуладзе, Лери Абуладзе, Джони Хецуриани, Рамаз Зоидзе, Юрий Ломадзе, Гела Болквадзе, Лаша Гобадзе, Роберт Коблиашвили, Яков Каджая.
Что касается борцов вольного стиля, завоевать медали для Грузии попытаются: Роберт Дингашвили, Шота Партенадзе, Эдеми Болквадзе, Георгий Элбакидзе, Автандил Кенчадзе, Владимир Гамкрелидзе, Тариел Гаприндашвили, Мириан Майсурадзе, Гиви Мачарашвили, Гено Петриашвили.
В Загребе будут разыграны 20 комплектов наград: по десять у мужчин и у женщин.
В 2022 году чемпионат Европы проходил в столице Венгрии – в Будапеште.