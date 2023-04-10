https://sputnik-georgia.ru/20230410/ilon-mask-za-nedelyu-poteryal-pochti-15-milliardov-dollarov-276586408.html

Илон Маск за неделю потерял почти 15 миллиардов долларов

Илон Маск за неделю потерял почти 15 миллиардов долларов

За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 % – так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T08:32+0400

2023-04-10T08:32+0400

2023-04-10T09:09+0400

в мире

новости

экономика

илон маск

сша

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1a/250165908_514:188:3018:1596_1920x0_80_0_0_a205b0351ddc7d9b38032f7ec6263bbf.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск в течение недели потерял 14,5 млрд долларов, сообщает Forbes.По данным издания, сейчас состояние бизнесмена оценивается в 187,9 миллиарда долларов. Его капитал сократился в связи с опасениями инвесторов относительно прибыльности Tesla. Однако Маск пока остается богатейшим предпринимателем США и вторым в мире.За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 %. Так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя.Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло? >>В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика. Это необычная ситуация для компании, которая ранее не испытывала низкий спрос на продукцию, отмечают журналисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, илон маск, сша, tesla