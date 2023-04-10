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Илон Маск за неделю потерял почти 15 миллиардов долларов
Илон Маск за неделю потерял почти 15 миллиардов долларов
За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 % – так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T08:32+0400
2023-04-10T08:32+0400
2023-04-10T09:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск в течение недели потерял 14,5 млрд долларов, сообщает Forbes.По данным издания, сейчас состояние бизнесмена оценивается в 187,9 миллиарда долларов. Его капитал сократился в связи с опасениями инвесторов относительно прибыльности Tesla. Однако Маск пока остается богатейшим предпринимателем США и вторым в мире.За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 %. Так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя.Маск потерял больше половины своего состояния: что произошло? >>В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика. Это необычная ситуация для компании, которая ранее не испытывала низкий спрос на продукцию, отмечают журналисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, экономика, илон маск, сша, tesla
в мире, новости, экономика, илон маск, сша, tesla
Илон Маск за неделю потерял почти 15 миллиардов долларов
08:32 10.04.2023 (обновлено: 09:09 10.04.2023)
За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 % – так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя
ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск в течение недели потерял 14,5 млрд долларов, сообщает Forbes.
По данным издания, сейчас состояние бизнесмена оценивается в 187,9 миллиарда долларов. Его капитал сократился в связи с опасениями инвесторов относительно прибыльности Tesla. Однако Маск пока остается богатейшим предпринимателем США и вторым в мире.
За прошедшую неделю акции Tesla упали на 10,8 %. Так рынок отреагировал на квартальный отчет производителя.
В нем сообщалось, что ранее в этом году количество электрокаров на складах Tesla достигло пика. Это необычная ситуация для компании, которая ранее не испытывала низкий спрос на продукцию, отмечают журналисты.