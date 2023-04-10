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На площади Жвания больше не будет пробок – мэр Тбилиси
На площади Жвания больше не будет пробок – мэр Тбилиси
В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T20:53+0400
2023-04-10T20:53+0400
2023-04-10T20:53+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. После завершения инфраструктурных работ на площади Жвания задержек в передвижении больше не будет, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа. Цель – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан. По словам мэра, изменение дизайна перекрестка на площади Жвания сделает передвижение горожан еще более удобным. Как отметил мэр, в социальных сетях распространяется дезинформация о работах, которые проводятся на площади в связи с разметками т. н "островков безопасности". "Идет преднамеренное тиражирование лжи в соцсети, будто мы сокращаем полосу движения так называемыми перекрестками и зелеными островками. Пишут, что раньше пробок не было, а сейчас трудно двигаться", – сказал Каха Каладзе. Вход к Тбилисскому концертному залу преображен – завершен первый этап ремонта >>В качестве доказательства своих слов мэр столицы представил фотоматериал о том, как выглядела площадь Жвания до начала работ. По информации мэрии, на площади Жвания в течение дня микроавтобусы и автобусы перевозят до 60 тысяч пассажиров по 11 маршрутам. В результате работ службы озеленят существующие островки безопасности, и их площадь уменьшится с 565 до 396 квадратных метров, а не наоборот. В ближайшие дни мэрия Тбилиси начнет масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели. Ремонт планируется завершить до января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
На площади Жвания больше не будет пробок – мэр Тбилиси
В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. После завершения инфраструктурных работ на площади Жвания задержек в передвижении больше не будет, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа. Цель – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан.
"Ход строительных работ, работа техники вызывают задержки движения, и создаются пробки. Этот участок был закрыт всего на несколько дней, так как были заменены подземные трубы. Хочу вас заверить, что после завершения работ можно будет свободно передвигаться и задержек не будет", – заявил Каладзе.
По словам мэра, изменение дизайна перекрестка на площади Жвания сделает передвижение горожан еще более удобным.
Как отметил мэр, в социальных сетях распространяется дезинформация о работах, которые проводятся на площади в связи с разметками т. н "островков безопасности".
"Идет преднамеренное тиражирование лжи в соцсети, будто мы сокращаем полосу движения так называемыми перекрестками и зелеными островками. Пишут, что раньше пробок не было, а сейчас трудно двигаться", – сказал Каха Каладзе.
В качестве доказательства своих слов мэр столицы представил фотоматериал о том, как выглядела площадь Жвания до начала работ.
По информации мэрии, на площади Жвания в течение дня микроавтобусы и автобусы перевозят до 60 тысяч пассажиров по 11 маршрутам. В результате работ службы озеленят существующие островки безопасности, и их площадь уменьшится с 565 до 396 квадратных метров, а не наоборот.
В ближайшие дни мэрия Тбилиси начнет масштабные ремонтные работы на проспекте Церетели. Ремонт планируется завершить до января 2024 года.