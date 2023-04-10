https://sputnik-georgia.ru/20230410/obschestvennyy-transport-i-metro-budut-rabotat-v-paskhalnye-dni-besplatno-276599374.html

Общественный транспорт и метро будут работать в пасхальные дни бесплатно

Общественный транспорт и метро будут работать в пасхальные дни бесплатно

В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T17:38+0400

2023-04-10T17:38+0400

2023-04-10T17:42+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

пасха 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684681_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_420c02000097f3e9c5788895971f7fe8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Автобусы и метро в пасхальные дни, 16 и 17 апреля, будут обслуживать граждан бесплатно, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам Каладзе, 16 и 17 апреля будут назначены временные маршруты автобусов, которые будут ездить в направлении кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукиа, Новая Кукиа, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили. Автобусы будут ездить с 08:00 до 20:00. Общественный транспорт будет выезжать со станции метро "Марджанишвили", "Дидубе", "Делиси", "СараджишвилИ", "Варкетили", также с Вокзальной площади, улицы Бесариона Чичинадзе и с третьего массива Варкетили, в частности с пересечения улиц Шуамта и Абашвили. Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи >>В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00. Метро будет работать бесплатно с 23:00. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, пасха 2023