https://sputnik-georgia.ru/20230410/obschestvennyy-transport-i-metro-budut-rabotat-v-paskhalnye-dni-besplatno-276599374.html
Общественный транспорт и метро будут работать в пасхальные дни бесплатно
Общественный транспорт и метро будут работать в пасхальные дни бесплатно
В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T17:38+0400
2023-04-10T17:38+0400
2023-04-10T17:42+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
пасха 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684681_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_420c02000097f3e9c5788895971f7fe8.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Автобусы и метро в пасхальные дни, 16 и 17 апреля, будут обслуживать граждан бесплатно, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам Каладзе, 16 и 17 апреля будут назначены временные маршруты автобусов, которые будут ездить в направлении кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукиа, Новая Кукиа, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили. Автобусы будут ездить с 08:00 до 20:00. Общественный транспорт будет выезжать со станции метро "Марджанишвили", "Дидубе", "Делиси", "СараджишвилИ", "Варкетили", также с Вокзальной площади, улицы Бесариона Чичинадзе и с третьего массива Варкетили, в частности с пересечения улиц Шуамта и Абашвили. Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи >>В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00. Метро будет работать бесплатно с 23:00. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275684681_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_beab4c5e48aa181119c1c1535c1b36b8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, пасха 2023
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, пасха 2023
Общественный транспорт и метро будут работать в пасхальные дни бесплатно
17:38 10.04.2023 (обновлено: 17:42 10.04.2023)
В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Автобусы и метро в пасхальные дни, 16 и 17 апреля, будут обслуживать граждан бесплатно, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам Каладзе, 16 и 17 апреля будут назначены временные маршруты автобусов, которые будут ездить в направлении кладбищ Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукиа, Новая Кукиа, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили.
Автобусы будут ездить с 08:00 до 20:00. Общественный транспорт будет выезжать со станции метро "Марджанишвили", "Дидубе", "Делиси", "СараджишвилИ", "Варкетили", также с Вокзальной площади, улицы Бесариона Чичинадзе и с третьего массива Варкетили, в частности с пересечения улиц Шуамта и Абашвили.
В пасхальную ночь с целью беспрепятственного передвижения граждан метро будет работать до 04:00. Метро будет работать бесплатно с 23:00.
Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.