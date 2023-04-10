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Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение
Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение
По данным следствия, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу и скрылся с места происшествия 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T23:16+0400
2023-04-10T23:18+0400
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генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, жителю Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу 8 апреля в поселке Поничала, в Тбилиси, и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция задержала злоумышленника в день совершения преступления. Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан &gt;&gt;Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии

Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение

23:16 10.04.2023 (обновлено: 23:18 10.04.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Главная прокуратура Грузии
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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По данным следствия, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, жителю Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, проведенного МВД, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу 8 апреля в поселке Поничала, в Тбилиси, и скрылся с места происшествия.
В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.
Полиция задержала злоумышленника в день совершения преступления.
Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан >>
Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения.
Следствие по уголовному делу продолжается.
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