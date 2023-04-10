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Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение
Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение
По данным следствия, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу и скрылся с места происшествия 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T23:16+0400
2023-04-10T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, жителю Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу 8 апреля в поселке Поничала, в Тбилиси, и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция задержала злоумышленника в день совершения преступления. Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан >>Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение
23:16 10.04.2023 (обновлено: 23:18 10.04.2023)
По данным следствия, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, жителю Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, проведенного МВД, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу 8 апреля в поселке Поничала, в Тбилиси, и скрылся с места происшествия.
В результате полученных травм пострадавший скончался на месте.
Полиция задержала злоумышленника в день совершения преступления.
Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения.
Следствие по уголовному делу продолжается.