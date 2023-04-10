https://sputnik-georgia.ru/20230410/obvinyaemomu-v-ubiystve-ottsa-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-276608074.html

Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение

Обвиняемому в убийстве отца грозит бессрочное заключение

По данным следствия, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу и скрылся с места происшествия 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T23:16+0400

2023-04-10T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, жителю Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, обвиняемый нанес множественные ножевые ранения в разные части тела собственному отцу 8 апреля в поселке Поничала, в Тбилиси, и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Полиция задержала злоумышленника в день совершения преступления. Ночное убийство в Тбилиси – обвиняемый задержан >>Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство члена семьи", что наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. На основании ходатайства прокуратуры суд приговорил обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения. Следствие по уголовному делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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