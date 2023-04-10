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Обвиняемый в убийстве мужчины в Тбилиси задержан – МВД
Обвиняемый в убийстве мужчины в Тбилиси задержан – МВД
Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет заключения 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T12:55+0400
2023-04-10T12:55+0400
2023-04-10T13:07+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Полиция задержала 39-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, которое произошло накануне ночью в Тбилиси, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что 9 апреля во время спора задержанный нанес смертельное ранение холодным оружием 51-летнему мужчине. Полиция в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. По информации СМИ, убийство произошло в районе Варкетили. По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Обвиняемый в убийстве мужчины в Тбилиси задержан – МВД
12:55 10.04.2023 (обновлено: 13:07 10.04.2023)
Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет заключения
ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Полиция задержала 39-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, которое произошло накануне ночью в Тбилиси, сообщили в пресс-службе МВД.
Следствие установило, что 9 апреля во время спора задержанный нанес смертельное ранение холодным оружием 51-летнему мужчине.
Полиция в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
По информации СМИ, убийство произошло в районе Варкетили. По словам местных жителей, ссора произошла между соседями в сарае возле одного из домов, где был накрыт стол.