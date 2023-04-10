https://sputnik-georgia.ru/20230410/situatsiya-na-perevale-rikoti---rabotayut-spetsialisty-ustanovlen-spetsrezhim-dlya-avtomobiley-276591275.html

Ситуация на перевале Рикоти – работают специалисты, установлен спецрежим для автомобилей

Ситуация на перевале Рикоти – работают специалисты, установлен спецрежим для автомобилей

Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы установить причины схода оползня и не допустить подобного в будущем 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T12:35+0400

2023-04-10T12:35+0400

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рикотский перевал

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около перевала Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов, сообщили в департамент автомобильных дорог Грузии. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. По информации пресс-службы ведомства, геологи и геотехники ежедневно следят за оползневыми процессами на перевале. Первичный результат исследования позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом. С 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестапони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового и пассажирского автотранспорта (маршрутки).С 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннеля Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме.Легковые и пассажирские автомобили могут в любое время использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Между тем, исследовательские работы в районе оползня продолжаются. Начат процесс разработки соответствующих проектных решений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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