https://sputnik-georgia.ru/20230410/strastnoy-vtornik-2023-primety-chto-mozhno-i-nelzya-delat-276600099.html

Страстной вторник 2023: приметы, что можно и нельзя делать

Страстной вторник 2023: приметы, что можно и нельзя делать

Великий вторник – второй день Страстной недели перед Пасхой, посвященной последним дням земной жизни, крестной смерти и погребению Спасителя, выпадает в 2023-м... 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T18:20+0400

2023-04-10T18:20+0400

2023-04-10T18:20+0400

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Что нельзя делать в Страстной вторник: о приметах 11 апреля читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать В последний вторник перед Пасхой верующие посещают церковь, молятся и каются. В Страстной вторник можно делать любую работу по хозяйству, особенно желательно навести порядок в шкафах и на полках. Нельзя в Страстной вторник есть мясные и молочные продукты, так как продолжается Великий пост. Более того, по монастырскому уставу в этот день положено сухоядение, то есть можно есть термически необработанную еду. Кстати, пить чай, кисель и компот тоже нельзя. В Страстной вторник, как и в любой другой постный день, нельзя венчаться. Нельзя также участвовать в праздничных мероприятиях и напиваться. Нельзя в Страстной вторник завидовать, ругаться и скандалить – это плохая примета, можно весь год провести в склоках. Народные приметы Нельзя в Страстной вторник льстить и врать – это плохая примета, способная привлечь в семью неприятности. В Страстной вторник стирку делать можно, только соблюдая определенные правила. По приметам нельзя вместе стирать вещи мужа и жены, чтобы избежать разлада между супругами. Солнечная погода в Страстной вторник – хорошая примета, урожай ожидается богатый, а дождь – грибов будет в этом году много. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

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