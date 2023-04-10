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Стрельба в штате Кентукки – шесть человек погибли
Стрельба в штате Кентукки – шесть человек погибли
В течение дня в Луисвилле зафиксировано два случая стрельбы, в результате которых погибли шесть человек и семь человек ранено 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T22:27+0400
2023-04-10T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В одном из банков в центре крупного города Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба, в результате которой пять человек погибли, шестеро получили ранения, сообщил представитель местной полиции. Преступник был найден мертвым. Местная телестанция WHAS11 цитирует очевидца, который рассказал о мужчине с "длинной штурмовой винтовкой", который открыл огонь в помещении Old National Bank. "Он просто начал стрелять... Все, кто был рядом со мной, попали под огонь. На мне их кровь", – сказал очевидец.Позднее Полиция американского города Луисвилла сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек.Стрельба в школе США – СМИ сообщили о погибших и раненых >>Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек."Огнестрельные ранения получили двое перед зданием (колледжа). Один из них скончался. Второй был госпитализирован", – сказал журналистам представитель полиции.Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, сша, кентукки, стрельба
в мире, происшествия, новости, сша, кентукки, стрельба
Стрельба в штате Кентукки – шесть человек погибли
22:27 10.04.2023 (обновлено: 22:48 10.04.2023)
В течение дня в Луисвилле зафиксировано два случая стрельбы, в результате которых погибли шесть человек и семь человек ранено
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. В одном из банков в центре крупного города Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба, в результате которой пять человек погибли, шестеро получили ранения, сообщил представитель местной полиции.
"Подтверждено, что пять человек убиты... Шестеро доставлены в клинику университета Луисвилл, в том числе офицер полиции", – сказал он журналистам.
Преступник был найден мертвым.
Местная телестанция WHAS11 цитирует очевидца, который рассказал о мужчине с "длинной штурмовой винтовкой", который открыл огонь в помещении Old National Bank.
"Он просто начал стрелять... Все, кто был рядом со мной, попали под огонь. На мне их кровь", – сказал очевидец.
Позднее Полиция американского города Луисвилла сообщила о новом случае стрельбы, жертвой которой стал по меньшей мере один человек.
Полицейские подчеркивают, что стрельба у здания местного технического колледжа не связана с недавним вооруженным нападением на городской банк, где погибли пять человек.
"Огнестрельные ранения получили двое перед зданием (колледжа). Один из них скончался. Второй был госпитализирован", – сказал журналистам представитель полиции.
Подозреваемые, по его словам, скрылись с места происшествия.