https://sputnik-georgia.ru/20230410/transportirovat-neft-po-truboprovodu-baku-supsa-predlozhil-baku-astane-276586140.html

Транспортировать нефть по трубопроводу Баку-Супса предложил Баку Астане

Транспортировать нефть по трубопроводу Баку-Супса предложил Баку Астане

Прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T10:02+0400

2023-04-10T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по трубопроводу Баку-Cупса 5 млн тонн казахстанской нефти в следующем году, сообщил Sputnik Азербайджан. Источники рассказали, что в случае достижения договоренности нефть через Азербайджан будет поставляться с казахстанского месторождения "Кашаган". Кроме того, Баку предложил казахстанской стороне перевалку нефти через черноморские порты в Грузии.Нефтепровод Баку-Супса позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье.Начался транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан >>Напомним, что прокачка нефти по Баку-Супса была остановлена весной 2022 года. На данный момент вся добываемая в республике нефть экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который позволяет выводить "золото" в Турцию и на внешние рынки.Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые – около 10 миллиардов, запасы природного газа – более 1 триллиона кубометров. В проекте его разработки принимают участие компании "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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