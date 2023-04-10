https://sputnik-georgia.ru/20230410/v-gruzii-vyyavili-v-marte-143-fakta-nezakonnoy-vyrubki-i-perevozki-lesomaterialov-276585373.html

В Грузии выявили в марте 143 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов

В Грузии выявили в марте 143 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов

В марте этого года сотрудники департамента изъяли около 305 кубических метров разного вида древесины 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T07:32+0400

2023-04-10T07:32+0400

2023-04-10T09:10+0400

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вырубка лесов

национальное лесное агентство грузии

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в марта 2023 года выявили 143 факта незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники департамента выявили больше всего природоохранных нарушений в Кахети (40), далее следуют Шида Картли (29), Самцхе-Джавахети (27), Гурия (20), Имерети (12), Квемо Картли (9), Самегрело - Земо Сванети (3), Мцхета-Мтианети (2), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1). Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. В отношении правонарушений составлена соответствующая документация, автотранспортные средства опечатаны и перевезены в "деловые дворы" агентства. Процесс инвентаризации лесов продолжится в Грузии в 2023 году >>В марте этого года сотрудники департамента изъяли около 305 кубических метров разного вида древесины, из них около 173 кубических метров – это дровяная древесина, а около 132 кубических метров - материальная древесина. Она размещена в "деловых дворах" агентства. Что касается статистических данных с января по март включительно, то за этот период сотрудники агентства выявили 365 фактов незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов. Объем собранного ресурса составляет 1 100 кубических метров. Для решения проблемы незаконной вырубки леса, в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где будет осуществляться заготовка, сортировка и складирование древесины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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