https://sputnik-georgia.ru/20230202/protsess-inventarizatsii-lesov-prodolzhitsya-v-gruzii-v-2023-godu-274511525.html

Процесс инвентаризации лесов продолжится в Грузии в 2023 году

Процесс инвентаризации лесов продолжится в Грузии в 2023 году

Всего в 2023 году будут проведены лесовосстановительные работы на площади более 1,5 тысячи гектаров 02.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В Грузии планируется провести инвентаризацию 215 тысяч гектаров лесов в 2023 году, сообщает пресс-служба Администрации правительства. В 2019 году впервые в Грузии и Кавказском регионе при финансовой и технической поддержке правительства Германии была запущена государственная инвентаризация лесов. Специально для этого процесса были разработаны методология и техническая документация. Всего в 2023 году будут проведены лесовосстановительные работы на площади более 1,5 тысячи гектаров. Кроме того, в целях облегчения доступа к лесным ресурсам и развития лесного хозяйства в 2023 году в общей сложности по всей Грузии будет функционировать 60 "деловых дворов". Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько нарушений выявлено в 2022 году? >>Деловые дворы в Грузии открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской. По информации пресс-службы, в целях обеспечения контроля за состоянием окружающей среды в 2023 году будут усилены возможности Департамента экологического надзора. Бюджет Национального лесного агентства Грузии увеличивается >>В направлении организационного развития планируется оптимизировать центральную и региональную структуру. Совершенствуется инфраструктурно-техническая база, внедряются электронные системы с целью более эффективного предупреждения, выявления и предотвращения экологических нарушений. Продолжится установка современных автоматических метеорологических, гидрологических и геологических станций по всей стране. В 2023 году планируется установить 137 новых станций, которые обеспечат точную, оперативную и своевременную информацию. Отмечена необходимость расширения сети наблюдения, которая охватит всю территорию страны. Кроме того, в текущем году расширяется сеть мониторинга качества воздуха. К существующим станциям добавятся девять автоматических станций контроля качества воздуха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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