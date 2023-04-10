https://sputnik-georgia.ru/20230410/velikiy-ili-strastnoy-vtornik-2023-tserkovnye-traditsii-276596053.html

Великий, или Страстной вторник 2023: церковные традиции

Великий, или Страстной вторник 2023: церковные традиции

Великий, или Страстной вторник – второй день последней недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 11 апреля 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T15:03+0400

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2023-04-10T15:03+0400

религия

справки

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О церковных традициях Великого вторника, какие службы и проповеди проводят во второй день Страстной недели, читайте в Sputnik Грузия. Великий, или Страстной вторник Страстной вторник – один из самых главных дней богослужебного года, содержащий глубокий духовный смысл. В Великий вторник, как и в Страстной понедельник, содержание службы заимствовано из притч, рассказанных Иисусом ученикам, во время последней проповеди в Иерусалимском храме: о десяти девах, талантах, а также о Своем втором пришествии. В Великий вторник по церковной традиции на утренней службе поют тропарь "Се Жених Грядет" и проводят в 2023 году предпоследнюю Литургию Преждеосвященных Даров. В Страстной вторник по церковной традиции трижды проводят службу Часов, во время которых читают тексты из Евангелия, посвященные последней проповеди Иисуса в Иерусалимском храме, где Спаситель обличал в лицемерии и корыстолюбии фарисеев и книжников. Христос, обличая фарисеев и книжников, говорил людям о вреде лжи и лицемерия правителей, считающих себя Богами. В свою очередь фарисеи пытались искусить Спасителя, задав Ему провокационный вопрос, должны ли или нет иудеи платить подать кесарю. Православные христиане в Грузии празднуют Вербное воскресенье – видео>>Иисус, взяв в руки монету с изображением кесаря, сказал, что кесарю нужно отдать кесарево, а Богу Божье, так как никто на Божью власть повлиять не в силах. Поэтому, последняя проповедь Спасителя окончательно утвердила завистников в решении Его уничтожить. В Страстной вторник вспоминают притчу о десяти девах, подругах невесты, которые ждут жениха. Сказание повествует, что пять девушек запаслись к встрече маслом для светильников, а остальные убегают, чтобы его докупить. Однако двери брачного чертога закрываются, и они не могут туда попасть. Именно о этой притче тропарь "Се Жених Грядет". Вторая притча Великого вторника повествует о правителе, который перед отъездом раздает по таланту серебра слугам. Слуги, вложив серебро в дело, отдают вернувшемуся хозяину его имущество с прибылью. Только один из них, возвращает один талант, объясняя тем, что хозяин все равно бы у него все отнял. Поэтому правитель, щедро одарив трудолюбивых слуг, жестоко наказывает нерадивого. По церковной традиции на вечерней службе в полной силе разворачиваются размышления о десяти девах, талантах и Судном дне. Обе притчи предупреждают христиан об огромной ответственности за каждый жизненный поступок, так как смерть человека, Страшный суд и второе пришествие Христа в любой момент могут произойти. Материал подготовлен на основе открытых источников

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