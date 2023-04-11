https://sputnik-georgia.ru/20230411/kak-menyalas-srednyaya-zarplata-v-gruzii-2017-2022-gg-276636095.html

Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017-2022 гг.

Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017-2022 гг.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в четвертом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 21,2%... 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T20:00+0400

2023-04-11T20:00+0400

2023-04-11T20:00+0400

экономика

грузия

новости

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/0b/276637660_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0e8bd061ef5925405b2da1611579ec93.png

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась ежемесячная заработная плата в 2017-2022 годах (IV квартал), согласно данным Национальной службы статистики.В зависимости от вида деятельности относительно высокая заработная плата наблюдалась в следующих секторах:* Информация и связь – 3 672,6 лари (рост 61,8 %);* Финансовая и страховая деятельность – 2 726,7 лари (рост 12,1%);* Строительство – 2 535,8 лари (рост 14,8%);* Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 455,1 лари (рост 15,1%).При этом в IV квартале 2022 года средняя заработная плата среди женщин составляет 1 411,7 лари, а среди мужчин – 2 123,2. Ежегодный прирост заработной платы среди женщин – 258,0 лари (22,4%), в то время как среди мужчин – 355,3 лари (20,1%).Курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля – 2,5299 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика