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Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017-2022 гг.
Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017-2022 гг.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в четвертом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 21,2%... 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T20:00+0400
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2023-04-11T20:00+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась ежемесячная заработная плата в 2017-2022 годах (IV квартал), согласно данным Национальной службы статистики.В зависимости от вида деятельности относительно высокая заработная плата наблюдалась в следующих секторах:* Информация и связь – 3 672,6 лари (рост 61,8 %);* Финансовая и страховая деятельность – 2 726,7 лари (рост 12,1%);* Строительство – 2 535,8 лари (рост 14,8%);* Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 455,1 лари (рост 15,1%).При этом в IV квартале 2022 года средняя заработная плата среди женщин составляет 1 411,7 лари, а среди мужчин – 2 123,2. Ежегодный прирост заработной платы среди женщин – 258,0 лари (22,4%), в то время как среди мужчин – 355,3 лари (20,1%).Курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля – 2,5299 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
Как менялась средняя зарплата в Грузии: 2017-2022 гг.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии в четвертом квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 21,2% (309,9 лари) и составила 1 773,7 лари
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась ежемесячная заработная плата в 2017-2022 годах (IV квартал), согласно данным
Национальной службы статистики.
В зависимости от вида деятельности относительно высокая заработная плата наблюдалась в следующих секторах:
* Информация и связь – 3 672,6 лари (рост 61,8 %);
* Финансовая и страховая деятельность – 2 726,7 лари (рост 12,1%);
* Строительство – 2 535,8 лари (рост 14,8%);
* Профессиональная, научная и техническая деятельность – 2 455,1 лари (рост 15,1%).
При этом в IV квартале 2022 года средняя заработная плата среди женщин составляет 1 411,7 лари, а среди мужчин – 2 123,2. Ежегодный прирост заработной платы среди женщин – 258,0 лари (22,4%), в то время как среди мужчин – 355,3 лари (20,1%).
Курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля – 2,5299 GEL/$1.