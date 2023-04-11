https://sputnik-georgia.ru/20230411/primety-na-strastnuyu-sredu-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-276639547.html

Приметы на Страстную среду 2023: что можно и нельзя делать?

Приметы на Страстную среду 2023: что можно и нельзя делать?

Великая Среда – третий день Страстной недели перед Пасхой, в 2023 году выпадает на 12 апреля 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T20:43+0400

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Что нельзя делать в Великую, или Страстную среду – о приметах третьего дня Страстной недели, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать В Великую среду можно делать любую работу по дому, однако заниматься рукоделием, в том числе шить и вязать нежелательно, так как использовать колющие и режущие предметы в третий день Страстной недели нельзя. В Страстную среду, по обычаю, ставят опару для куличей и готовят краски для росписи пасхальных яиц, однако нельзя пробовать пасхальные кушанья во время готовки – это плохая примета, привлекающая несчастья и болезни. Праздновать свадьбу и венчаться в Страстную среду нельзя. В пост нельзя участвовать и в других торжествах, есть мясные, молочные продукты и напиваться. По монастырскому уставу в Страстную среду положено сухоядение: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, однако нельзя пить чай, компот и кисель. В последнюю среду перед Пасхой нельзя завидовать, ругаться и скандалить. Нельзя в Страстную среду поминать умерших и ходить на кладбище – прихожане в этот день, по обычаю, ходят храм, молятся, каются и делают добрые дела. Народные приметы По приметам яйца, приобретенные в Страстную среду, долго сохранят свою свежесть. Злиться, лгать и делать кому-либо гадости в Великую среду – плохая примета. Можно навлечь неприятности на свою семью. Хорошая примета – в Страстную среду протирать что-то, скоблить или чистить. Это может привлечь в дом благополучие и достаток. По приметам все болезни уйдут, если тело омыть в Великую среду холодной водой, сопровождая это действие молитвами. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230409/strastnaya-nedelya-2023-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-276577506.html

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