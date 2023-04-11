https://sputnik-georgia.ru/20230411/problemy-na-rikotskom-perevale-v-gruzii-kak-mozhno-obekhat-276644239.html

Проблемы на Рикотском перевале в Грузии: как можно объехать

Проблемы на Рикотском перевале в Грузии: как можно объехать

Путь для грузовиков через перевал в направлении Западной Грузии и обратно закрыт 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Легковые автомобили смогут воспользоваться альтернативным путем из-за закрытия Рикотского перевала, говорится в сообщении МВД Грузии. Из-за угрозы камнепада и очистительных работ участок со 114 по 194 километр международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – транспортная развязка Ахалсопели-Зестафони, был закрыт для всех видов автотранспорта. По данным МВД Грузии, едущие с востока на запад и с запада на восток легковые и пассажирские автомобили смогут проехать по трассе Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. "На этой дороге не наблюдается к этому времени перегруженности движения", – отмечает МВД Грузии. Ситуация на Рикотском перевале в Грузии: новая информация >>Между тем путь для грузовиков через перевал в направлении Западной Грузии и обратно закрыт. Свободное движение между Западной и Восточной Грузией приобретает особое значение в пасхальные праздники, когда многие жители Грузии отправляются в свои села из городов, чтобы почтить память предков и отметить пасхальные праздники в кругу семьи. Что касается грузового транспорта, то Служба доходов Грузии, чтобы не нарушать системы транзитного пути, предложила владельцам компаний воспользоваться другими таможенными пунктами на грузино-турецкой границе, для подъезда к которым нет необходимости пересекать Рикотский перевал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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