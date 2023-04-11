https://sputnik-georgia.ru/20230411/situatsiya-na-rikotskom-perevale-v-gruzii-novaya-informatsiya-276641427.html

Ситуация на Рикотском перевале в Грузии: новая информация

Ситуация на Рикотском перевале в Грузии: новая информация

В данный момент на участке Ахалсопели-Зестафони ведутся интенсивные работы по очистке дорог 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T22:15+0400

2023-04-11T22:15+0400

2023-04-11T22:15+0400

грузия

новости

общество

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/13/275911777_0:0:1599:899_1920x0_80_0_0_5d7f5297341e5406f1bdea1dec2cf4c2.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Движение на участке от Ахалсопели до узла Зестафони трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе остается закрытым, дорогу продолжают расчищать, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог. На 149 км (транспортный узел Ахалсопли-Зестафони) международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти) ведутся работы по очистке дороги из-за небольшого камнепада. В период запрета движения автотранспорта на участке перевала Рикоти движение леговых автомобилей будет осуществляться по автомагистрали внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Между тем движение транспорта с прицепом и полуприцепом на этом участке запрещено. В данный момент на участке Ахалсопели-Зестафони ведутся интенсивные работы по очистке дороги, и движение откроется после получения соответствующих рекомендаций от специалистов по безопасности дорожного движения. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом – днем пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью грузовики.Рикотский перевалДорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено>>К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог