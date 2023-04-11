https://sputnik-georgia.ru/20230411/razborki-v-tsentre-tbilisi-zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-276639854.html

Разборки в центре Тбилиси: задержанному предъявили обвинение

Разборки в центре Тбилиси: задержанному предъявили обвинение

Во время противостояния обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия, зарегистрированного на его имя только с правом на хранение 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Фигуранту, попавшей в социальные сети разборки в центральном районе Тбилиси Ваке, предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что во время физического и словесного противостояния на улице Жвания 7 апреля обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия, зарегистрированного на его имя только с правом на хранение. Теперь ему грозит от 4 до 7 лет за незаконное ношение оружия и прокуратура потребовала поместить его в заключение на время следствия.Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек >>Другие участники разборки устанавливаются. Между тем на видео видно, как в разборке принимают участие около пяти человек. Они нападают на машину, человек в которой попытался переехать одного из них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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