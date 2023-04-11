https://sputnik-georgia.ru/20230411/sezon-grippa-v-gruzii-zavershen-kakie-virusy-tsirkuliruyut-v-strane-276625624.html

Сезон гриппа в Грузии завершен: какие вирусы циркулируют в стране?

Сезон гриппа в Грузии завершен: какие вирусы циркулируют в стране?

В течение последних двух недель в Грузии циркулируют два вируса, которые вызывают простуду, а не воспаление легких 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T13:19+0400

2023-04-11T13:19+0400

2023-04-11T13:19+0400

иване чхаидзе

тбилиси

грузия

общество

новости

минздрав

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/98/248059870_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ef1717b2afb79d87bbd63c1acf84b7ad.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Впервые за полгода в Грузии не зафиксированы случаи гриппа, следовательно, можно сказать, что сезон этого вида вируса в стране завершился, заявил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. В течение последних двух недель в Грузии циркулируют два вируса, которые вызывают простуду, а не воспаление легких, и не отличаются тяжестью течения заболевания. Это риновирус и аденовирус. При аденовирусе и риновирусе чаще лечение проходит в домашних условиях и госпитализация не нужна. Самым распространенным является риновирус (более 50% лабораторно подтвержденных случаев). Что касается COVID-19, то его случаи в стране фиксируются. По словам Чхаидзе, в отличие от других вирусных инфекций, коронавирусу не характерна сезонность, и он встречается в течение всего года. От сезона к сезону меняется лишь количество выявленных случаев.Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект >> Например, из общего числа лабораторных случаев коронавирусу отведено 2,5%, тогда как в декабре-январе этот показатель колебался от 25 до 35%. Что касается весенних и летних вирусов, то в теплое время года в Грузии медики ожидают циркуляции риновирусов, аденовирусов, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

иване чхаидзе, тбилиси, грузия, общество, новости, минздрав, грипп