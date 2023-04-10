https://sputnik-georgia.ru/20230410/kakoy-stanet-respublikanskaya-bolnitsa-v-tbilisi--minzdrav-predstavil-proekt-276599762.html

Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект

Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект

На презентации концепции медучреждения были рассмотрены вызовы, существующие в клинике, и пути их решения 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T17:58+0400

2023-04-10T17:58+0400

2023-04-10T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) превратится в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, рассчитанную почти на 500 коек, сказал министр здравоохранения Зураб Азарашвили на презентации концепции медучреждения. Планируется демонтаж старой части здания Республиканской больницы, которая была построена в начале 1970-х годов, и строительство на том же месте нового здания. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Минздрав Грузии намерен преобразить Республиканскую больницу в течение двух или двух с половиной лет.Согласно концепции Минздрава, в клинике разместятся в том числе: детское онко-гематологическое отделение; центральный банк крови, соответствующий современным стандартам; аптека стандарта GDP (надлежащая дистрибьюторская практика); учебные пространства и медицинская библиотека. Что ждет Республиканскую больницу в Тбилиси – ответ замминистра>>Центральная университетская клиника станет региональным хабом и сохранит статус университетской клиники, что позволит будущим медикам участвовать в клинической деятельности с необходимой инфраструктурой, отметил министр. В настоящее время старая часть здания Республиканской больницы находится в плачевном состоянии. Результаты исследования Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули в 2018 году показали, что сейсмическим нормам в каркасе здания соответствуют только колонны, а опорные балки (ригели) нуждаются в укреплении. А в заключении 2022 года говорится, что техническое состояние внешних застекленных фасадов основного лечебного высотного корпуса оценивается как крайне аварийное и подлежит демонтажу. МедперсоналНа презентации также рассмотрены вопросы сотрудничества с медперсоналом клиники в период реконструкции.В Минздраве Грузии отметили, что все сотрудники больницы в период реконструкции здания будут трудоустроены в других медучреждениях или обеспечены зарплатой. Более того, до завершения строительных работ Минздрав Грузии обеспечит квалифицированные кадры специальной программой переподготовки, как внутри страны, так и в ведущих медицинских центрах мира. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице>>После презентации концепции здания республиканской больницы заявление сделал и председатель парламентского комитета по вопросам защиты здравоохранения и социальных вопросов Заза Ломинадзе. Он назвал озвученную концепцию адекватной и правильной. "Сегодняшняя встреча с медицинским сообществом было очень важной. Те гарантии, которые были озвучены премьер-министром и министром, будут выполнены. Все будет под строгим контролем", – заявил Ломинадзе. Профессор, директор Детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе отметил, что проект республиканской клиники – это то, что нужно стране. "Строительство новой, современной клиники в центре города, соответствующей всем требованиям как в инфраструктурном плане, так и в плане кадров, действительно является серьезным шагом, и думаю, что это решение правильное", – заявил Чхаидзе. Скандал вокруг Республиканской больницы Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Демонтаж не коснется только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Среди основных вызовов, стоящих перед клиникой – небольшое количество медицинских услуг, несоответствие стандартам, финансовые вызовы.Ранее часть медперсонала Республиканской больницы перманентно проводила акции протеста. Они опротестовывали запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы, а также увольнения и. о. директора Зазы Авалиани.Все сохранят работу – премьер обнадежил сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце марта заверил сотрудников клиники в том, что они сохранят работу и зарплату, однако акции протеста продолжались. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату.На фоне протестов медперсонала свои должности покинули клинический директор медучреждения Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тбилиси, зураб азарашвили, республиканская больница, минздрав