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Стоимость биткоина резко выросла
Стоимость биткоина резко выросла
Своего максимума криптовалюта достигала два года назад, когда ее стоимость на бирже превысила 67 тысяч долларов 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T20:21+0400
2023-04-11T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Стоимость биткоина растет примерно на 7% и достигла 30,2 тысячи долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.По состоянию на утро вторника, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,9% – показателя в 30,267 тысячи долларов.Портал Coinмarketcap, который проводит расчеты средней цены более чем по 20 биржам, также сообщает об аналогичном росте – на 6,99%.Динамика везде приводится за сутки.Крупнейшая в мире криптобиржа Binance открывает хаб в Грузии &gt;&gt;В текущем году биткоин уже испытывал резкие колебания в цене. Так, в январе и феврале цена криптовалюты увеличивалась на 11%. Эксперты тогда предсказывали, что биткоин достигнет планки в 30 тысяч долларов уже к середине марта.При этом они отмечали, что делать прогнозы по курсу к концу года достаточно сложно – успех покупателей будет зависеть от статистических данных США, возможность дефолта в стране летом и регулирования криптоотрасли.Напомним, что исторический максимум, который достигал биткоин, был в 2021 году. Тогда криптовалюта стоила более 67 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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биткоин, в мире, новости, экономика, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, криптовалюта
биткоин, в мире, новости, экономика, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, криптовалюта

Стоимость биткоина резко выросла

20:21 11.04.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEБиткоин и криптовалюты
Биткоин и криптовалюты - Sputnik Грузия, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Своего максимума криптовалюта достигала два года назад, когда ее стоимость на бирже превысила 67 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Стоимость биткоина растет примерно на 7% и достигла 30,2 тысячи долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на утро вторника, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,9% – показателя в 30,267 тысячи долларов.
Портал Coinмarketcap, который проводит расчеты средней цены более чем по 20 биржам, также сообщает об аналогичном росте – на 6,99%.
Динамика везде приводится за сутки.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance открывает хаб в Грузии >>
В текущем году биткоин уже испытывал резкие колебания в цене. Так, в январе и феврале цена криптовалюты увеличивалась на 11%. Эксперты тогда предсказывали, что биткоин достигнет планки в 30 тысяч долларов уже к середине марта.
При этом они отмечали, что делать прогнозы по курсу к концу года достаточно сложно – успех покупателей будет зависеть от статистических данных США, возможность дефолта в стране летом и регулирования криптоотрасли.
Напомним, что исторический максимум, который достигал биткоин, был в 2021 году. Тогда криптовалюта стоила более 67 тысяч долларов.
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