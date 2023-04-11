https://sputnik-georgia.ru/20230411/stoimost-bitkoina-rezko-vyrosla-276639057.html

Стоимость биткоина резко выросла

Стоимость биткоина резко выросла

Своего максимума криптовалюта достигала два года назад, когда ее стоимость на бирже превысила 67 тысяч долларов 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T20:21+0400

2023-04-11T20:21+0400

2023-04-11T20:21+0400

биткоин

в мире

новости

экономика

мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

криптовалюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252394851_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0cf63dbc378bdb886ac1846077bf5375.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр – Sputnik. Стоимость биткоина растет примерно на 7% и достигла 30,2 тысячи долларов, об этом свидетельствуют данные торгов.По состоянию на утро вторника, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,9% – показателя в 30,267 тысячи долларов.Портал Coinмarketcap, который проводит расчеты средней цены более чем по 20 биржам, также сообщает об аналогичном росте – на 6,99%.Динамика везде приводится за сутки.Крупнейшая в мире криптобиржа Binance открывает хаб в Грузии >>В текущем году биткоин уже испытывал резкие колебания в цене. Так, в январе и феврале цена криптовалюты увеличивалась на 11%. Эксперты тогда предсказывали, что биткоин достигнет планки в 30 тысяч долларов уже к середине марта.При этом они отмечали, что делать прогнозы по курсу к концу года достаточно сложно – успех покупателей будет зависеть от статистических данных США, возможность дефолта в стране летом и регулирования криптоотрасли.Напомним, что исторический максимум, который достигал биткоин, был в 2021 году. Тогда криптовалюта стоила более 67 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

биткоин, в мире, новости, экономика, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, криптовалюта