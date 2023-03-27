https://sputnik-georgia.ru/20230327/krupneyshaya-v-mire-kriptobirzha-binance-otkryvaet-khab-v-gruzii-276157403.html

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance открывает хаб в Грузии

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance открывает хаб в Грузии

С запуском регионального центра к концу 2023 года биржа ожидает дополнительно создать десятки рабочих мест 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T18:47+0400

2023-03-27T18:47+0400

2023-03-27T18:47+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Криптовалютная биржа Binance объявила об открытии нового блокчейн-хаба в Грузии.В документе отмечается, что сейчас команда Binance в Грузии насчитывает 25 человек. С запуском регионального центра к концу 2023 года биржа ожидает дополнительно создать десятки рабочих мест.Binance также усилит содействие образовательным инициативам, связанным с цифровыми финансами, и ускорит внедрение криптовалют в регионе.Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве >>В начале года Binance заключила соглашение о партнерстве с крупным грузинским платёжным оператором CityPay, с Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA), а также запустила благотворительную программу Binance Charity для поддержки женщин в Web3.Кроме того, Binance подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью крупнейшими грузинскими вузами. В рамках соглашений Binance и её образовательное подразделение Binance Academy будут предоставлять партнёрам обучающие материалы и организационную поддержку в преподавании блокчейна.Что будет с криптовалютами после краха биржи FTX? Мнение аналитика >>Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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