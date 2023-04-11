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В Грузии задержан мошенник, обещавший нелегально помочь с переездом в США – МВД
В Грузии задержан мошенник, обещавший нелегально помочь с переездом в США – МВД
Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T14:08+0400
2023-04-11T14:08+0400
2023-04-11T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 49-летнего мужчину: в обмен на 7 тысяч долларов он обещал гражданам Грузии нелегально переправить их через Мексику в США, получил деньги заранее и не выполнил обещания, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается в информации МВД, задержанный обманным путем присвоил в общей сложности 23,9 тысячи долларов США и 2,6 тысячи евро. Это не первый случай, когда мошенники обещали гражданам Грузии нелегально переправить их в США. Так, в марте 2023 года сотрудники Госинспекции задержали мужчину, который, представившись сотрудником прокуратуры, обещал гражданам обеспечить их визами и отправить в США. За услугу он просил 10,5 тысячи долларов. Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки >>Ранее, в октябре 2022 года, генпрокуратура задержала женщину, которая за свои услуги по переезду и трудоустройству в США просила перечислить ей на счет в Испании 1,5 тысячи евро, а на счет в Украине – деньги за билет в размере эквивалентном 52,9 тысячи лари или передать эту сумму ее родственникам в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сша, преступность в грузии, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, сша, преступность в грузии, мвд грузии
В Грузии задержан мошенник, обещавший нелегально помочь с переездом в США – МВД
Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 49-летнего мужчину: в обмен на 7 тысяч долларов он обещал гражданам Грузии нелегально переправить их через Мексику в США, получил деньги заранее и не выполнил обещания, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в информации МВД, задержанный обманным путем присвоил в общей сложности 23,9 тысячи долларов США и 2,6 тысячи евро.
По данным ведомства, задержанный был судим в прошлом, а сейчас освобожден судом условно. Он обвиняется по статье "мошенничество в крупном размере". Обвиняемому в мошенничестве грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
Это не первый случай, когда мошенники обещали гражданам Грузии нелегально переправить их в США.
Так, в марте 2023 года сотрудники Госинспекции задержали мужчину, который, представившись сотрудником прокуратуры, обещал гражданам обеспечить их визами и отправить в США. За услугу он просил 10,5 тысячи долларов.
Ранее, в октябре 2022 года, генпрокуратура задержала женщину, которая за свои услуги по переезду и трудоустройству в США просила перечислить ей на счет в Испании 1,5 тысячи евро, а на счет в Украине – деньги за билет в размере эквивалентном 52,9 тысячи лари или передать эту сумму ее родственникам в Грузии.