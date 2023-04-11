https://sputnik-georgia.ru/20230411/zaklyuchennye-v-gruzii-smogut-poluchit-paskhalnye-posylki-276621241.html

Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки

Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки

Заключенным нельзя передавать деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения 11.04.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

специальная пенитенциарная служба

пасха 2023

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю праздника Пасхи, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста.Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля. Прием посылок продлится с 13 по 15 апреля. Передать их можно с 9:00 до 18:00. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Среди предметов, которые нельзя передавать заключенным, деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 марта 2023 года, находилось 9 638 человек, из которых 333 – женщины. Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, специальная пенитенциарная служба, пасха 2023