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Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки
Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки
Заключенным нельзя передавать деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T11:21+0400
2023-04-11T11:21+0400
2023-04-11T11:28+0400
грузия
новости
специальная пенитенциарная служба
пасха 2023
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю праздника Пасхи, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста.Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля. Прием посылок продлится с 13 по 15 апреля. Передать их можно с 9:00 до 18:00. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Среди предметов, которые нельзя передавать заключенным, деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 марта 2023 года, находилось 9 638 человек, из которых 333 – женщины. Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, специальная пенитенциарная служба, пасха 2023
грузия, новости, специальная пенитенциарная служба, пасха 2023
Заключенные в Грузии смогут получить пасхальные посылки
11:21 11.04.2023 (обновлено: 11:28 11.04.2023)
Заключенным нельзя передавать деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии по случаю праздника Пасхи, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 16 апреля.
Прием посылок продлится с 13 по 15 апреля. Передать их можно с 9:00 до 18:00.
Среди предметов, которые нельзя передавать заключенным, деньги, алкогольные напитки, игральные карты и украшения.
В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 марта 2023 года, находилось 9 638 человек, из которых 333 – женщины.
Из общего числа заключенных только 20% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет.