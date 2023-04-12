https://sputnik-georgia.ru/20230412/aktsiya-podderzhki-bastuyuschim-v-germanii-gruzinskim-voditelyam-proshla-v-tbilisi-276675054.html

Акция поддержки бастующим в Германии грузинским водителям прошла в Тбилиси

Акция поддержки бастующим в Германии грузинским водителям прошла в Тбилиси

Водители из Грузии бастуют в Германии с середины марта и требуют выплаты зарплаты 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T17:20+0400

2023-04-12T17:20+0400

2023-04-12T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Представители "Объединения профсоюзов Грузии" провели в Тбилиси акцию поддержки бастующим в Германии грузинским водителям, сообщает телекомпания "Рустави 2". Грузинские водители, устроившиеся на работу через польскую компанию, бастуют в Германии с середины марта и требуют выплаты зарплаты. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. Как ранее рассказали водители грузинским СМИ, они не получали зарплату два месяца, а из-за протеста в их адрес не перестают сыпаться угрозы.Акция прошла в Тбилиси у здания посольства Польши в Грузии. Участники акции в Тбилиси написали письмо в посольство Польши, в котором просят помощи от государства. Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям>>"Мы выражаем солидарность порядка 200 водителям, бастующим во Франкфурте. Сегодня мы пришли для того, чтобы написать письмо в посольство Польши, чтобы правительство использовало все законные рычаги, и работодатели, все три польские компании, выплатили этим людям положенную зарплату", – заявил зампредседателя профсоюзов Грузии Лаврентий Алания. Грузинские профсоюзы подключили к делу все партнерские организации, в том числе профсоюзы Германии и Голландии.В профсоюз за помощью также обратились грузинские студенты – 16 девушек, которые поехали на работу в Германию. По словам девушек, вместо того, чтобы начать работу на кондитерской фабрике, как было оговорено в договоре, их устроили на завод BMW. Вместо Нюрнберга их отвезли в Регенсбург и до сих пор не выдали копии подписанных договоров о трудоустройстве. Девушкам пришлось поднимать тяжести, в результате здоровье одной из них сильно пошатнулось. В Объединении профсоюзов Грузии отмечают, что государство должно контролировать частные компании, которые занимаются трудоустройством студентов за границей. Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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