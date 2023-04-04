https://sputnik-georgia.ru/20230404/profsoyuzy-gruzii-prizyvayut-pomoch-bastuyuschim-v-germanii-gruzinskim-voditelyam-276425031.html

Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям

Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям

Водители из Грузии бастуют в Германии с середины марта и требуют выплаты зарплаты 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T20:02+0400

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ираклий петриашвили

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Грузинские водители, устроившиеся на работу в Германии через польскую компанию, требуют не повышения зарплаты, а ее выдачу, рассказал председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили на пресс-конференции в медиахолдинге "Квира". Водители из Грузии бастуют в Германии с середины марта и требуют выплаты зарплаты. Некоторые из них работали без выходных в течение месяца. Как ранее рассказали водители грузинским СМИ, они не получали зарплату два месяца, а из-за протеста в их адрес не перестают сыпаться угрозы. Как заявил Ираклий Петриашвили, права водителей нарушаются, и для того, чтобы это исправить и разрешить процессы в пользу граждан Грузии, государство должно более эффективно помогать бы находящимся за границей гражданам Грузии. "В данный момент водители бастуют во Франкфурте, хотя у водителей, нанятых польской компанией, такая же ситуация и в других странах, например в Италии", – сказал Петриашвили. По словам председателя Объединения профсоюзов Грузии, они обратились как в польские, так и немецкие профсоюзы, а также Международную транспортную федерацию. Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии уехали в 2022 году >>Юристы немецкого профсоюзов выяснили, что водители несут ответственность не только за свою работу, но и за перевозку грузов. После того, как в дело вмешались профсоюзы, по словам Петриашвили, работодатель испугался и дал водителям устное обещание выплатить заработную плату. Кроме того, в профсоюз за помощью обратились также грузинские студенты – 16 девушек, которые поехали на работу в Германию. По словам девушек, вместо того, чтобы начать работу на кондитерской фабрике, как было оговорено в договоре, их устроили на завод BMW. Вместо Нюрнберга их отвезли в Регенсбург и до сих пор не выдали копии подписанных договоров о трудоустройстве. Девушкам пришлось поднимать тяжести, в результате здоровье одной из них сильно пошатнулось. Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать? >>По словам Петриашвили, государство должно проверить частные компании по трудоустройству граждан Грузии за рубежом. Между тем в Грузии планируют внести изменения в закон "О трудовой миграции" с целью регуляции деятельности компаний. В парламентском комитете здравоохранения и социальных вопросов идет рассмотрение законопроекта. Изменения обязывают компании-посредники пройти обязательную и бесплатную сертификацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, германия, ираклий петриашвили