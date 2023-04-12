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Экономическая политика государства приносит результат – правительство о прогнозе МВФ
Экономическая политика государства приносит результат – правительство о прогнозе МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4% 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T23:57+0400
2023-04-12T23:57+0400
2023-04-12T23:57+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Результаты прогноза МВФ говорят о правильной экономической политике государства, направленной на результат, заявил министр финансов Грузии Михаил Дондуа, оценивая прогноз МВФ по Грузии. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. По сравнению с январской оценкой, прогноз роста экономики Грузии не изменился. А вот заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе отметил, что Грузия лидирует как среди стран региона, так и среди стран Европы. "Главным приоритетом правительства Грузии является ускорение экономического роста, в том числе большее, чем прогнозируют международные финансовые институты", – подчеркнул Цинцадзе. При этом он отметил, что в этом направлении правительство активно работает в направлении ускорения осуществления инфраструктурных проектов и в направлении реализации структурно-экономических проектов. "Это, безусловно, позволит нам и дальше развивать экономику более высокими темпами", – сказал Цинцадзе. Кроме того, по словам заместителя министра экономики, основным приоритетом правительства Грузии является улучшение инвестиционного и делового климата в стране, над чем ведется постоянная работа. Руководство ITB Berlin поблагодарило премьера Грузии за успешную выставку >>"Это позволит нам привлечь больше инвестиций и активизировать деловую активность в стране, что напрямую означает увеличение занятости, увеличение передачи технологий, инноваций и знаний в экономику, и напрямую влияет на прирост населения и его благосостояние", – сказал Цинцадзе. При этом, по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя (3%) и составит 5,9%. Предыдущий прогноз составлял 6%. Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году и у Нацбанка Грузии. Между тем в бюджете экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 5%. Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний, прогнозируемый в 2022 году, экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, европа, мвф, международный валютный фонд
экономика, грузия, новости, европа, мвф, международный валютный фонд
Экономическая политика государства приносит результат – правительство о прогнозе МВФ
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Результаты прогноза МВФ говорят о правильной экономической политике государства, направленной на результат, заявил министр финансов Грузии Михаил Дондуа, оценивая прогноз МВФ по Грузии.
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. По сравнению с январской оценкой, прогноз роста экономики Грузии не изменился.
"Упомянутые результаты свидетельствуют о том, что экономическая политика государства, текущие и планируемые инфраструктурные проекты международного значения создают прочную основу для выхода страны на лидирующие позиции в экономике", – заявил Дундуа.
А вот заместитель министра экономики Вахтанг Цинцадзе отметил, что Грузия лидирует как среди стран региона, так и среди стран Европы.
"Главным приоритетом правительства Грузии является ускорение экономического роста, в том числе большее, чем прогнозируют международные финансовые институты", – подчеркнул Цинцадзе.
При этом он отметил, что в этом направлении правительство активно работает в направлении ускорения осуществления инфраструктурных проектов и в направлении реализации структурно-экономических проектов.
"Это, безусловно, позволит нам и дальше развивать экономику более высокими темпами", – сказал Цинцадзе.
Кроме того, по словам заместителя министра экономики, основным приоритетом правительства Грузии является улучшение инвестиционного и делового климата в стране, над чем ведется постоянная работа.
"Это позволит нам привлечь больше инвестиций и активизировать деловую активность в стране, что напрямую означает увеличение занятости, увеличение передачи технологий, инноваций и знаний в экономику, и напрямую влияет на прирост населения и его благосостояние", – сказал Цинцадзе.
При этом, по прогнозам МВФ, уровень инфляции в 2023 году будет выше целевого показателя (3%) и составит 5,9%. Предыдущий прогноз составлял 6%.
Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году и у Нацбанка Грузии. Между тем в бюджете экономический рост в этом году прогнозируется на уровне 5%.
Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%.
По данным регулятора, нынешний, прогнозируемый в 2022 году, экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.