https://sputnik-georgia.ru/20230412/eto-izdevatelstvo---glava-parlamenta-gruzii-o-nagrade-saakashvili-276662167.html

"Это издевательство" – глава парламента Грузии о награде Саакашвили

"Это издевательство" – глава парламента Грузии о награде Саакашвили

Михаилу Саакашвили в среду заочно вручат одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T14:55+0400

2023-04-12T14:55+0400

2023-04-12T15:00+0400

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европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Вручение награды в области прав человека осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили является издевательством над теми, кто был жертвой созданной им системы унижения и пыток, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Саакашвили 12 апреля заочно вручат одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу. Информация об этом распространилась на странице Саакашвили в соцсети. На церемонию награждения в Варшаву приглашены делегации из Украины, Грузии и Франции. Польское правительство будет представлено на самом высоком уровне. В конце марта Саакашвили был удостоен премии имени норвежского политика Сьюра Линдебрекке (сооснователь консервативной партии Норвегии) за продвижение демократии и прав человека, после чего посла Норвегии в Грузии Хелену Санд Андерсен вызвали в грузинский МИД. Семья Саакашвили покупает экс-президенту Грузии награды?>>А около посольства Норвегии в Грузии прошла акция протеста. Ее организовал Торнике Молашвили – брат экс-главы Контрольной палаты Грузии Сулхана Молашвили, который в период президентства Саакашвили попал в тюрьму, где стал жертвой пыток. Этот факт признал Европейский суд по правам человека. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа. Более того, он сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андресом Брейвиком. Саакашвили и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Депутат: Саакашвили уже получил "награду" от грузинского народа>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, михаил саакашвили, шалва папуашвили, европейский суд по правам человека