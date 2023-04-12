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Фальшивые доллары высокого качества – четверых преступников задержали в Грузии

Фальшивые доллары высокого качества – четверых преступников задержали в Грузии

Купюры, изготовленные фальшивомонетчиками, высокого качества, сообщают в СГБ 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T13:20+0400

2023-04-12T13:20+0400

2023-04-12T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Четверых граждан Грузии задержали за приобретение, хранение и сбыт поддельной валюты, говорится в сообщении Службы государственной безопасности. По данным следствия, в марте-апреле 2023 года члены преступной группы продали фальшивые долларовые купюры на сумму 6,1 тысячи и получили за это 3 050 долларов, после чего они были задержаны сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ.В Тбилиси уличили фальшивомонетчика>>Следствие также установило, что фальшивые долларовые купюры, проданные злоумышленниками, высокого качества: портреты и надписи с указанием номинала выполнены методом глубокой металлографической печати и изготовлены типографским способом. Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Задержанным грозит лишение на срок от семи до десяти лет. Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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