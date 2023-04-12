https://sputnik-georgia.ru/20230412/oppozitsionnyy-proekt-po-deoligarkhizatsii-provalen-komitetami-parlamenta-gruzii-276646950.html

Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии

Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии

Тем не менее проект будет вынесен на голосование, и последнее слово должен сказать парламент 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T10:02+0400

2023-04-12T10:02+0400

2023-04-12T10:02+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламентские комитеты провалили предложенный оппозицией проект закона "Об олигархическом правлении", сообщает пресс-служба парламента Грузии. На фоне рассмотрения закона "О деолигархизации", разработанного правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", оппозиция предложила свою версию закона, главным отличием которого от разработанного правящей партией является пункт об участии в политической жизни, который, по версии оппозиции, помимо всего прочего подразумевает основание партии. Парламентские комитеты по правам человека, отраслевой экономике и процедурным вопросам на совместном заседании не одобрили представленный оппозицией проект. Проект закона "О деолигархизации" может отправиться в Венецианскую комиссию повторно >>Тем не менее проект будет вынесен на голосование, и последнее слово должен сказать парламент. Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ближайшее время представит свою версию закона об олигархах. Проект был доработан на основании рекомендаций Венецианской комиссии, которая раскритиковала законопроект с точки зрения существования угрозы преследования по политическим мотивам из-за расплывчатых формулировок закона. Две версии закона Согласно проекту оппозиции, "олигарх" – человек, который оказывает влияние на государственные органы или должностные лица и удовлетворяет трем из шести следующих пунктов: Вместе с тем к политической деятельности относятся публичные заявления о своих политических целях или другие публичные обращения, формирующие общественное мнение. По версии, представленной "Национальным движением", олигархом человека должен признавать Конституционный суд Грузии на основании обращения не менее 1/5 от общего числа депутатов парламента Грузии. После признания человека олигархом его должны будут внести в "реестр олигархов". Туда же будут попадать связанные с олигархом люди. После внесения в реестр этим людям будет запрещено основывать партии или прямо или косвенно участвовать в политической жизни, участвовать в государственных тендерах. Согласно проекту правящей партии, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него. В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов. Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, парламент грузии