Оппозиционный проект по "деолигархизации" провален комитетами парламента Грузии
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
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Тем не менее проект будет вынесен на голосование, и последнее слово должен сказать парламент
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламентские комитеты провалили предложенный оппозицией проект закона "Об олигархическом правлении", сообщает пресс-служба парламента Грузии.
На фоне рассмотрения закона "О деолигархизации", разработанного правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", оппозиция предложила свою версию закона, главным отличием которого от разработанного правящей партией является пункт об участии в политической жизни, который, по версии оппозиции, помимо всего прочего подразумевает основание партии.
Парламентские комитеты по правам человека, отраслевой экономике и процедурным вопросам на совместном заседании не одобрили представленный оппозицией проект.
Тем не менее проект будет вынесен на голосование, и последнее слово должен сказать парламент.
Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в ближайшее время представит свою версию закона об олигархах.
Проект был доработан на основании рекомендаций Венецианской комиссии, которая раскритиковала законопроект с точки зрения существования угрозы преследования по политическим мотивам из-за расплывчатых формулировок закона.
Две версии закона
Согласно проекту оппозиции, "олигарх" – человек, который оказывает влияние на государственные органы или должностные лица и удовлетворяет трем из шести следующих пунктов:
прямо или косвенно осуществляет политическую деятельность;
члены его семьи или связанные с ним лица, а также лица, работающие в принадлежащих ему компаниях, занимают государственные или политические должности;
прямо или косвенно оказывает влияние на СМИ через находящиеся под его влиянием организации;
является окончательным бенефициарным владельцем предприятия, которое на момент задействования закона является субъектом естественной монополии, или занимает доминантное (монопольное) положение на рынке;
активы лица или принадлежащей ему компании превышают 0,35% ВВП страны или ему, членам его семьи и связанным с ним лицам принадлежит более 7% земельных ресурсов страны;
страны НАТО, ЕС, содружества этих государств или международные организации ввели санкции против него.
Вместе с тем к политической деятельности относятся публичные заявления о своих политических целях или другие публичные обращения, формирующие общественное мнение.
По версии, представленной "Национальным движением", олигархом человека должен признавать Конституционный суд Грузии на основании обращения не менее 1/5 от общего числа депутатов парламента Грузии.
После признания человека олигархом его должны будут внести в "реестр олигархов". Туда же будут попадать связанные с олигархом люди.
После внесения в реестр этим людям будет запрещено основывать партии или прямо или косвенно участвовать в политической жизни, участвовать в государственных тендерах.
Согласно проекту правящей партии, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:
участие в политической жизни;
влияние на СМИ;
бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение, сохраняет или улучшает его в течение года;
размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.
Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.
В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.
Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.