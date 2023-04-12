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Пассажиры не смогли вылететь в Стамбул из Батуми
Пассажиры не смогли вылететь в Стамбул из Батуми
Туман вызвал проблемы для пассажиров Батумского аэропорта и 7 апреля 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T12:48+0400
2023-04-12T12:48+0400
2023-04-12T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Батуми в Стамбул в четверг утром был отменен из-за сильного тумана в Международном батумском аэропорту, сообщает Аджарское телевидение. По информации телеканала, компания TAV Georgia (управляющая компания) доставит пассажиров отмененного рейса из Батуми на автобусе в Трабзон, откуда они смогут вылететь в Стамбул. Некоторые пассажиры приняли решение перенести поездку и вернуть билеты. Кроме того, был отменен рейс из Батуми в Натахтари.В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, стамбул, батуми, turkish airlines, батумский международный аэропорт
новости, грузия, стамбул, батуми, turkish airlines, батумский международный аэропорт
Пассажиры не смогли вылететь в Стамбул из Батуми
12:48 12.04.2023 (обновлено: 13:02 12.04.2023)
Туман вызвал проблемы для пассажиров Батумского аэропорта и 7 апреля
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Батуми в Стамбул в четверг утром был отменен из-за сильного тумана в Международном батумском аэропорту, сообщает Аджарское телевидение.
По информации телеканала, компания TAV Georgia (управляющая компания) доставит пассажиров отмененного рейса из Батуми на автобусе в Трабзон, откуда они смогут вылететь в Стамбул.
Некоторые пассажиры приняли решение перенести поездку и вернуть билеты.
Кроме того, был отменен рейс из Батуми в Натахтари.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.