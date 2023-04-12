https://sputnik-georgia.ru/20230412/pereval-rikoti-otkrylsya-dlya-gruzovikov-276682582.html
Перевал Рикоти открылся для грузовиков
Перевал Рикоти открылся для грузовиков
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T21:11+0400
2023-04-12T21:11+0400
2023-04-12T21:11+0400
рикотский перевал
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перевал Рикоти открылся для большегрузов в среду, легковые автомобили смогут попасть на перевал утром 13 апреля, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. В данный момент через Рикотский перевал смогут проехать только грузовые автомобили, а с 07:00 13 апреля движение на участке Рикоти будет восстановлено по установленному особому режиму, а именно: Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Сейсмолог предупредила об опасности строительства дороги на Рикотском перевале >>Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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рикотский перевал, новости, грузия
рикотский перевал, новости, грузия
Перевал Рикоти открылся для грузовиков
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Перевал Рикоти открылся для большегрузов в среду, легковые автомобили смогут попасть на перевал утром 13 апреля, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
В данный момент через Рикотский перевал смогут проехать только грузовые автомобили, а с 07:00 13 апреля движение на участке Рикоти будет восстановлено по установленному особому режиму, а именно:
с 7:00 до 19:00 движение от 114 км (развязка Ахалсопели) до 194 км (Зестафони) автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе разрешено только для легкового автотранспорта;
с 21:00 до 6:00 ездят только грузовые автомобили. Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.
Перевал Рикоти был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.