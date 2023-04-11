https://sputnik-georgia.ru/20230411/my-okazhemsya-v-ochen-tyazheloy-situatsii--seysmolog-o-situatsii-na-rikotskom-perevale-276635782.html

"Мы окажемся в очень тяжелой ситуации" – сейсмолог о ситуации на Рикотском перевале

"Мы окажемся в очень тяжелой ситуации" – сейсмолог о ситуации на Рикотском перевале

Ранее сообщали, что специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы установить причины схода оползня и не допустить подобного в будущем 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T18:39+0400

2023-04-11T18:39+0400

2023-04-11T18:39+0400

новости

западная грузия

рикотский перевал

тея годоладзе

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Сейсмическая опасность на перевале Рикоти не изучена, написала руководитель института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе на своей странице в соцсети. Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. На перевале установлен спецрежим для автомобилей. Специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессов. По словам Годоладзе, участок Рикоти относится к массиву Дзирула. Дзирула – древнейшие скалы Закавказья, они на 600 миллионов лет старше Аппалачи. Ситуация на перевале Рикоти – работают специалисты, установлен спецрежим для автомобилей>>"В отличие от Аппалачи, эти более древние. Метаморфические породы дополнительно испытывают активную деформацию, складчатость и рост", – написала она, заключив, что китайская компания, строящая участок, понятия не имела, что делает. Строительство сложнейшего участка Хеви-Убиса автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра осуществляет китайская компания Hunan Road and Bridge Construction Group.Между тем, в департаменте автомобильных дорог Грузии заявили, что специалисты готовят заключение о причине обрушения массы горных пород и грунта около перевала Рикоти, разрабатываются меры по предотвращению оползневых процессовРикотский первалДорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Движение автотранспорта на перевале Рикоти временно ограничено>>К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

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новости, западная грузия, рикотский перевал, тея годоладзе