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Приметы на Страстной или Чистый четверг 2023: что нельзя делать
Приметы на Страстной или Чистый четверг 2023: что нельзя делать
Чистый четверг – четвертый день Страстной недели перед Пасхой, с которым связано много примет и запретов 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T15:15+0400
2023-04-12T15:15+0400
грузия
справки
религия
пасха 2023
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Что нельзя делать в Чистый четверг: о приметах, связанных с этим днем, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Мясные и молочные продукты нельзя есть в Чистый четверг Страстной седмицы, потому что продолжается Великий пост. По монастырскому уставу в этот день положено сухоядение, следовательно, можно есть термически необработанную пищу – сырые овощи и фрукты. Также нельзя пить компот, чай и кисель. Нельзя праздновать свадьбу и венчаться. В Чистый четверг также нельзя участвовать в торжественных мероприятиях и напиваться. В Чистый четверг нельзя ссориться, завидовать и скандалить – в этот день нужно делать добрые дела и радовать окружающих. Плохая примета отдавать что-либо из дома в Чистый четверг, так как с вещью уйдут покой и достаток. Нельзя также ничего одалживать с четверга до Пасхи. Приметы Чистого четверга Во время уборки в Чистый четверг Страстной седмицы нужно вынести из дома не только мусор, но и весь залежалый хлам, хранящийся по углам. Такая "уборка" по приметам поможет убрать накопившийся в квартире "негатив" и создать в ней атмосферу уюта и комфорта. Еще одна примета Чистого четверга – умывание с серебра. Люди верили, что ритуал, для которого подходит любая серебряная посуда, поможет одарить человека красотой и крепким здоровьем. Великий или Страстной четверг 2023: церковные традиции&gt;&gt;По приметам привлечь удачу помогает купание до восхода солнца. При купании обязательно нужно произнести заговорные слова: "Водичка, водичка, ты лейся-лейся, очищая мое лицо, очищая мое тело и очищая мою душу, наполни меня красотой и здоровьем". А после купания облить себя холодной водой. Каким будет предстоящий год до следующей Пасхи, определяли по тому, какими получились куличи. По приметам пышные и вкусные куличи предсказывали удачный год, а если не удавались – значит, все 12 месяцев предстоят сложными. В старину была примета подрезать впервые волосы годовалым детям и девушкам кончики кос в Чистый четверг, чтобы волосы росли густые и красивые. Подрезать в четверг Страстной седмицы шерсть козам и овцам – также хорошая примета, обещающая плодородие и богатство. Множество примет связано с погодой. Длинный солнечный день в Страстной четверг – хорошая примета, предвещающая раннюю и теплую весну. А дождливый день – предсказывал холодную и позднюю весну. Солнечный и теплый день также сулил мир и благополучие семье, поэтому в погожую погоду люди всей семьей выходили на улицу, чтобы насладиться игрой солнечных лучей. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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грузия, справки , религия , пасха 2023
грузия, справки , религия , пасха 2023

Приметы на Страстной или Чистый четверг 2023: что нельзя делать

15:15 12.04.2023
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкУборка
Уборка - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2023
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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Чистый четверг – четвертый день Страстной недели перед Пасхой, с которым связано много примет и запретов
Что нельзя делать в Чистый четверг: о приметах, связанных с этим днем, читайте в материале Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Мясные и молочные продукты нельзя есть в Чистый четверг Страстной седмицы, потому что продолжается Великий пост. По монастырскому уставу в этот день положено сухоядение, следовательно, можно есть термически необработанную пищу – сырые овощи и фрукты. Также нельзя пить компот, чай и кисель.
Нельзя праздновать свадьбу и венчаться. В Чистый четверг также нельзя участвовать в торжественных мероприятиях и напиваться.
В Чистый четверг нельзя ссориться, завидовать и скандалить – в этот день нужно делать добрые дела и радовать окружающих.
Плохая примета отдавать что-либо из дома в Чистый четверг, так как с вещью уйдут покой и достаток. Нельзя также ничего одалживать с четверга до Пасхи.

Приметы Чистого четверга

Во время уборки в Чистый четверг Страстной седмицы нужно вынести из дома не только мусор, но и весь залежалый хлам, хранящийся по углам. Такая "уборка" по приметам поможет убрать накопившийся в квартире "негатив" и создать в ней атмосферу уюта и комфорта.
Еще одна примета Чистого четверга – умывание с серебра. Люди верили, что ритуал, для которого подходит любая серебряная посуда, поможет одарить человека красотой и крепким здоровьем.
Великий или Страстной четверг 2023: церковные традиции>>
По приметам привлечь удачу помогает купание до восхода солнца. При купании обязательно нужно произнести заговорные слова: "Водичка, водичка, ты лейся-лейся, очищая мое лицо, очищая мое тело и очищая мою душу, наполни меня красотой и здоровьем". А после купания облить себя холодной водой.
Каким будет предстоящий год до следующей Пасхи, определяли по тому, какими получились куличи. По приметам пышные и вкусные куличи предсказывали удачный год, а если не удавались – значит, все 12 месяцев предстоят сложными.
В старину была примета подрезать впервые волосы годовалым детям и девушкам кончики кос в Чистый четверг, чтобы волосы росли густые и красивые. Подрезать в четверг Страстной седмицы шерсть козам и овцам – также хорошая примета, обещающая плодородие и богатство.
Множество примет связано с погодой. Длинный солнечный день в Страстной четверг – хорошая примета, предвещающая раннюю и теплую весну. А дождливый день – предсказывал холодную и позднюю весну.
Солнечный и теплый день также сулил мир и благополучие семье, поэтому в погожую погоду люди всей семьей выходили на улицу, чтобы насладиться игрой солнечных лучей.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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