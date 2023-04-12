https://sputnik-georgia.ru/20230412/produkt-nomer-odin-stal-deshevle-v-gruzii-276664926.html

Продукт номер один стал дешевле в Грузии

Продукт номер один стал дешевле в Грузии

В том случае, если будут снижены коммунальные тарифы для производителей хлеба, стоимость опустится еще больше 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T15:35+0400

2023-04-12T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Стоимость социального хлеба в Грузии снизилась на 10 тетри, сообщил Первый канал со ссылкой на Ассоциацию хлебопеков Грузии. Самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари. Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари. По словам производителей, причина подешевения в снижении цен на муку на рынке. С 2022 года один мешок муки стал дешевле примерно на 15 лари. Сегодня цена одного мешка муки находится в пределах 52-55 лари. Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов>>По информации телеканала, в настоящее время производители ведут переговоры с Минсельхозом о пересмотре коммунальных тарифов для производителей хлеба общего потребления. По их словам, в случае успешного завершения переговоров цена на хлеб снизится еще больше. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая между тем является самым крупным поставщиком. Грузия начала наращивать импорт муки после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых летом 2021 года. На муку экспортная пошлина не взымается. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года). Обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 апреля установлен в размере 2,5274 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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