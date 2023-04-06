https://sputnik-georgia.ru/20230406/kak-pomoch-melkombinatam-v-gruzii-zarabotat--novaya-initsiativa-mukomolov-276504438.html

Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов

Как помочь мелькомбинатам в Грузии заработать – новая инициатива мукомолов

Мукомолы предлагают освободить от пошлины только ту муку, которая используется для выпечки "социального хлеба 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T19:22+0400

2023-04-06T19:22+0400

2023-04-06T19:22+0400

грузия

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леван силагава

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Введение пошлины лишь на муку, используемую для выпечки разных сортов хлеба и кондитерских изделий, поможет мелькомбинатам в Грузии восстановить производство, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава. В середине марта мелькомбинаты в Грузии приостановили работу, из-за чего фермерам некуда девать собранный урожай пшеницы. Ассоциация производителей зерна и муки Грузии предложили правительству в качестве решения ввести плавающую пошлину на экспортируемую муку в том же размере, как Россия устанавливает на пшеницу. Это, по их словам, сделает муку и пшеницу конкурентными категориями. Как пояснил Силагава, хлебозаводам нужно ровно семь тысяч тонн муки, чтобы испечь т. н. социальный хлеб ежедневного потребления. Новая инициатива отличается от предыдущей тем, что введение пошлины предлагается на количество муки, которой выпекается социальный хлеб. "Для остальной муки, которая используется для различных кондитерских изделий, а также для немецкого и австрийского хлеба, следует ввести режим налогообложения импорта муки. В результате чего мельницы смогут принять оставшуюся пшеницу и перемолоть на месте", - сказал Силагава. Когда подешевеет хлеб в Грузии? – производители назвали дату >>По словам Силагава, это было бы балансирующей мерой, позволяющей мельницам работать и закупать пшеницу у местных фермеров. Как ранее заявили в Ассоциации зернопроизводителей, грузинские фермеры не могут реализовать в среднем 40-50 тысяч тонн урожая пшеницы, которые сейчас хранятся в амбарах из-за отсутствия спроса. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как было в 2021 году. Поэтому грузинским фермерам просто некуда девать собранный урожай. Проблемы мельниц Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу прошлого года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Хлеб в Грузии подешевеет? >>Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом более 32 тысяч тонн, на 55,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, а также пшеничную муку весом 25 тысяч тонн (на 5,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван силагава, хлеб, цены