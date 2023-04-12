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Конец протестам – сменился директор республиканской больницы в Тбилиси
Конец протестам – сменился директор республиканской больницы в Тбилиси
Увольнение Зазы Авалиани было одним из требований протестующего медперсонала 12.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-12T09:45+0400
2023-04-12T09:45+0400
2023-04-12T10:17+0400
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зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Новым исполняющим директором Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) стала Тея Таварткиладзе, кандидатуру которой одобрил персонал клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Таварткиладзе сменила на посту и. о. директора клиники Зазу Авалиани. Ранее медперсонал клиники опротестовывал запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы, а также требовал увольнения и. о. директора Зазы Авалиани.Тавартклиладзе до последнего времени возглавляла департамент неотложной медицины больницы и была одним из самых активных участников протестных акций медперсонала.Протест медперсоналаРеспубликанская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. До конца года Минздрав Грузии на основании исследований примет решение о реконструкции или демонтаже здания. Запланированные работы не коснутся только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект>>Часть медперсонала опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. До конца года, до принятия решения о будущем здания клиники, медики продолжат работу в привычном режиме на том же месте.Ранее на фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси
грузия, новости, общество, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси
Конец протестам – сменился директор республиканской больницы в Тбилиси
09:45 12.04.2023 (обновлено: 10:17 12.04.2023)
Увольнение Зазы Авалиани было одним из требований протестующего медперсонала
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Новым исполняющим директором Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) стала Тея Таварткиладзе, кандидатуру которой одобрил персонал клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
Таварткиладзе сменила на посту и. о. директора клиники Зазу Авалиани. Ранее медперсонал клиники опротестовывал запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы, а также требовал увольнения и. о. директора Зазы Авалиани.
"Для меня это большая ответственность. У меня есть большая поддержка от министерства и сотрудников клиники. Протест на этом этапе прекратится, и клиника продолжит работу", – сказала Таварткиладзе после назначения.
Тавартклиладзе до последнего времени возглавляла департамент неотложной медицины больницы и была одним из самых активных участников протестных акций медперсонала.
Протест медперсонала
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. До конца года Минздрав Грузии на основании исследований примет решение о реконструкции или демонтаже здания.
Запланированные работы не коснутся только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.
Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам.
Часть медперсонала опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. До конца года, до принятия решения о будущем здания клиники, медики продолжат работу в привычном режиме на том же месте.
Ранее на фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности.