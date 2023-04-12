https://sputnik-georgia.ru/20230412/u-respublikanskoy-bolnitsy-smenilsya-rukovoditel-kto-vozglavit-krupnuyu-kliniku-tbilisi-276650373.html

Конец протестам – сменился директор республиканской больницы в Тбилиси

Конец протестам – сменился директор республиканской больницы в Тбилиси

Увольнение Зазы Авалиани было одним из требований протестующего медперсонала 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T09:45+0400

2023-04-12T09:45+0400

2023-04-12T10:17+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Новым исполняющим директором Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (т. н. Республиканская больница) стала Тея Таварткиладзе, кандидатуру которой одобрил персонал клиники, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили. Таварткиладзе сменила на посту и. о. директора клиники Зазу Авалиани. Ранее медперсонал клиники опротестовывал запланированный демонтаж и строительство нового здания, опасаясь потери работы, а также требовал увольнения и. о. директора Зазы Авалиани.Тавартклиладзе до последнего времени возглавляла департамент неотложной медицины больницы и была одним из самых активных участников протестных акций медперсонала.Протест медперсоналаРеспубликанская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. До конца года Минздрав Грузии на основании исследований примет решение о реконструкции или демонтаже здания. Запланированные работы не коснутся только новой части здания, в которой разместятся кабинеты административного персонала и некоторых врачей.Минздрав Грузии планирует в течение двух или двух с половиной лет превратить Республиканскую больницу в высокотехнологичную, многофункциональную больницу, отвечающую международным стандартам. Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект>>Часть медперсонала опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил всех сотрудников больницы, что они сохранят работу. В свою очередь министр здравоохранения Зураб Азарашвили пояснил, что часть сотрудников продолжит работу других клиниках, а те, кого не удастся трудоустроить, все равно будут получать зарплату. До конца года, до принятия решения о будущем здания клиники, медики продолжат работу в привычном режиме на том же месте.Ранее на фоне протестов медперсонала клинический директор Республиканской больницы Владимир Папава и директор управления качеством Шорена Кицмаришвили покинули занимаемые должности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, республиканская больница, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси